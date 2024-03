Ignoffo: "Gheddafi mi chiamava mafioso, la Nazionale con Totti e Buffon, sputi e legnate per il mio Palermo"

Cosa ci fa un ragazzino palermitano in mezzo a Totti, Buffon, Nesta e Simone Inzaghi su un aereo diretto a Mosca con la Nazionale per giocarsi l'Europeo Under 19? Aprile 1994, 30 anni fa, stadio della Lokomotiv. Nella pattuglia azzurra c'è un "picciotto" dei Cappuccini. Si chiama Giovanni Ignoffo, è nella rosa del Palermo, ha compiuto 17 anni da pochi giorni, è considerato dagli intenditori un difensore prodigio. Al punto che gioca sotto età in Nazionale, con colleghi più grandi e già famosi come Totti, Coco e Nesta. Dal 92-93 orbita nella prima squadra del Palermo. Senza però avere ancora assaporato la gioia dell'esordio.

"Avevo appena 15 anni quando mi hanno aggregato per la prima volta con i grandi - dice adesso Ignoffo a PalermoToday - l'allenatore era Orazi e stavamo disputando la stagione che ci ha fatto poi tornare in B. Ho bruciato le tappe. Biffi mi guardava e diceva ai compagni: 'Ma vi rendete conto che questo ha 15 anni?'. Era l'inizio di tutto". L'alba di una carriera lunghissima: quasi 500 partite tra i professionisti, le sfide a Robben e Kezman in Uefa, il primo gol del nuovo Napoli di De Laurentiis. Ma anche amicizie, scazzottate, applausi, fischi. Ignoffo oggi è un "ragazzo" di 47 anni (li compirà martedì) e allena il Ragusa in D. "Ma voglio arrivare in A come ho fatto da giocatore", dice lui.

Gli anni delle giovanili

Dopo aver sventato gol per una vita, oggi Ignoffo cerca di mettere una pezza a Wikipedia. "Sulla mia pagina c'è scritto che sono nato a Monreale ma non è così - ci tiene a precisare - perché sono venuto al mondo a Palermo anche se le mie origini sono monrealesi. Quando ero ragazzino passavo i pomeriggi in zona Cappuccini dove abitava mia nonna. Prima panchina della mia vita? Fine estate '95, 1-1 alla Favorita col Cesena, gol di Giancarlo Ferrara a tempo scaduto. Ma ero in prima squadra già da 4 stagioni, a volermi erano stati Roberto Renzi e Franco Peccenini. Era la vigilia di Natale del 1992, giocavo nella Berretti con Capodicasa ai Cantieri navali: 'Vai in prima squadra, ti vuole Orazi', mi dissero. L'anno dopo con l'arrivo di Barbanti andai in Primavera, c'era anche Alessandro Parisi, e mi dividevo tra le varie selezioni, chiudendo la stagione con gli Allievi per le fasi finali. Il primo ritiro con i grandi l'ho fatto nel 95-96 con Arcoleo allenatore. C'eravamo io, Di Somma, Cardinale, Parisi, Giacomo Tedesco, Pisciotta, Assennato e Campofranco. Tutti palermitani. Ho collezionato 12 panchine ma senza mai la gioia del debutto: di tutti quei 'picciotti' fui l'unico a non esordire".

La discoteca con Montero e i fratelli Inzaghi

Un esordio solo sfiorato. "Eppure durante un Palermo-Reggiana con Ancelotti in panchina, Biffi si era fatto male. Arcoleo mi disse: 'Scaldati'. Lo stadio era pieno, era una partita importante. Poi però quel momento non arrivò mai. La stagione dopo così decisi di andare via. Avevo 19 anni, ero maturo e volevo finalmente giocare, non potevo rischiare di fare la quinta stagione di fila in Primavera. All'ultimo giorno di mercato accettai l'offerta del Leffe: feci 30 partite in C, ero nell'Under 21 di categoria. Ma il Palermo credeva in me e infatti si tenne la possibilità di riscattarmi. Quel Leffe era una succursale dell'Atalanta: trovai Foglio, mio compagno in Nazionale. La domenica sera andavamo a Bergamo e facevamo le serate con Montero, Pippo e Simone Inzaghi. Quante risate e aneddoti... Per me era fondamentale stare lontano da Palermo perché nella mia città ero considerato sempre un ragazzino però poi la società mi volle riscattare. La squadra nel frattempo era finita in C e al ritorno trovai Rumignani. Era il 1997-98, mi ero messo alle spalle gli anni con la Nazionale con cui a lungo avevo fatto la spola tra under 17 e 18. Ricordo partite con la Germania, la trasferta in Russia e un paio di tornei internazionali. Io, Buffon e Zanchi eravamo gli unici sotto i 18 anni a giocare coi più grandi".

Quei talenti palermitani che non ce l'hanno fatta

La parabola iniziale di Ignoffo va contestualizzata: in quegli anni dalla "cantera" del Palermo nessuno diventava realmente "grande" e si perdeva nei meandri delle categorie minori per numerosi motivi. Eppure di talenti ce n'erano a bizzeffe. Talenti mai valorizzati che si sono persi in fretta in un contesto particolare come era quello della Palermo dei primi anni Novanta, con poche speranze. "Io ad esempio - attacca Ignoffo - avrei scommesso sull'esplosione di Mimmo Muratore, Marco Rubino, Totò Raccuglia, Pippo Correnti, Totò Colletto. Ma anche su quella di Edy Tamajo, l'attuale assessore regionale, e di Massimiliano La Vardera. Quando arrivai al Palermo era il 1988. Avevo 11 anni, ero in età da Esordienti, ma fui aggregato ai Giovanissimi. C'era gente forte che si è persa, con cui vincemmo a livello regionale. Ad esempio Marco La Rosa, esterno sinistro: ero sicuro che sarebbe diventato un calciatore. C'era già Giancarlo Ferrara, poi Marco Antioco, difensore centrale fortissimo, di Mondello, che poi ebbe un incidente. E ancora: Totò Melignano, centrocampista. Elio Busalacchi, Peppe Sciortino, Tullio Guglielmo. Si sono persi tutti. Credo che la cosa fondamentale per un calciatore sia la perseveranza, altrimenti non arrivi e alle spalle devi avere una famiglia che ti sappia indirizzare nelle fascia d'età più critica, quella dai 13 ai 17 anni. Io già da giovanissimo pensavo solo a diventare calciatore. Se dovevo uscire con una ragazzina lo facevo il lunedì, non la sera prima della partita. Ancora oggi sono così, da allenatore. Quando perdo, poi non ho l'umore giusto per andarmene in giro anche se a volte forse ci vorrebbe un po' di menefreghismo".

Nessuno profeta in patria: le due retrocessioni col Palermo

Il detto antichissimo "nessuno è profeta in patria" è perfetto per Ignoffo. Perché proprio quando stava per diventare grande con il suo Palermo, per il difensore sono arrivati i prodromi del distacco. Intanto la città che sognava la A nel giro di due anni si trovò a fronteggiare l'onta della retrocessione in C2. "Che stagione, quella del 97-98. Ero nella nazionale di categoria con Miccoli e Toni. Inizialmente col Palermo tutto andava bene. In panca avevamo Rumignani, mi apprezzava, diceva che potevo esser impiegato ovunque. Giocai le prime 10 partite da titolare. A novembre però lui fu esonerato quando eravamo a metà classifica. Tornò Arcoleo, la stagione a poco a poco prese una piega disastrosa. Eppure quel Palermo era forte: Bonaiuti e Sicignano erano i portieri, in difesa Biffi, Orfei, Ciardiello, Zangla. In rosa avevamo pure Parisi, Massara, i due Compagno, Dittgen punta, Triuzzi, Scarafoni, Barone, Pocetta. Con Arcoleo facevamo due allenamenti al giorno in campi sempre diversi: dal manicomio a Boccadifalco ai campetti vicino alla Favorita o il velodromo. C'erano un sacco di infortunati. Io quell'anno feci una ventina di partite, poi fui messo da parte per due mesi. A fine stagione i senatori andarono da Arcoleo dicendo che dovevo giocare. Fui impiegato da titolare a Battipaglia nell'andata dei playout: perdemmo 1-0, ero stato il migliore in campo. Poi due giorni prima del ritorno a Palermo mi stirai". La squadra finì in C2, quindi il ripescaggio e la ripartenza con Morgia. "Avevo 21 anni, ero diventato capitano perché Biffi inizialmente non c'era, poi ad agosto ebbi un grave infortunio e rimasi fuori per cinque mesi. Purtroppo la promozione diretta sfumò nelle ultime giornate per quel maledetto pareggio con l'Avellino alla Favorita e ai playoff perdemmo col Savoia".

"Troppe critiche, così decisi di andar via da Palermo"

Arriviamo al 99-2000. Ultimi mesi di Ignoffo a Palermo. Torniamo a quel famoso detto che indica la condizione per cui raramente una persona gode di prestigio e riconoscimento nel luogo in cui è nata e in cui tutti la conoscono, mentre è più facile che questo accada altrove, lontano, tra estranei. "Gennaio 2000. Finisce il girone d'andata. Eravamo secondi o terzi, miglior difesa del torneo, giocavo sempre. Ma i tifosi, non so perché, ce l'avevano con me e allo stadio mi fischiavano. A quel punto decisi: 'Ora faccio le valigie e me ne vado'. Non capivo perché venissi criticato. Mi fischiavano pure i miei amici. Ci fu un episodio incredibile: in tribuna, dove c'erano i miei genitori, alcuni ragazzi mi insultarono. Erano dei miei amici. A fine partita andai a salutare questi ragazzi. A quel punto mi raggiunse mio padre e mi disse: 'Ma stai salutando a questi? E' tutta la partita che ti insultano, hanno offeso pure la mamma...'". Allora non ci ho visto più e ho sputato a uno di loro. Mi rendevo conto che c'erano tanti sforzi e poche gratificazioni. La stessa cosa la percepivo per strada, la gente mi trattava bene ma poi allo stadio mi insultava. Salutai subito Palermo e andai a Marsala. Eppure volevo diventare una bandiera rosanero, sapevo di essere in una piazza importante. Avrei voluto esserci nell'epoca di Zamparini. Questa fortuna l'hanno avuta invece altri palermitani: Accardi, Rinaudo, Ciaramitaro". Voltata pagina, Ignoffo fa 4 mesi a Marsala col suo vecchio mentore, Angelo Orazi. "Là c'era Pietro Accardi, aveva 17 anni, usciva la sera con Patrice Evra, l'ho preso sotto la mia ala protettiva. Dormivamo nella stessa casa, gli diedi alcuni consigli".

La maxi rissa ad Avellino per la promozione del Palermo

Per uno strano scherzo del destino proprio lontano da Palermo Ignoffo contribuisce alla promozione in B dei rosanero del 2001. "In quell'ultima giornata mozzafiato ero in campo col mio Avellino contro il Messina. Il Palermo sfidava l'Ascoli alla Favorita e passò subito in vantaggio, ma per salire in B doveva sperare in un passo falso del Messina, che giocava al Partenio contro me e Pisciotta. Noi due eravamo gli unici palermitani in campo, potete immaginare... L'Avellino era in zona playoff, era una partita ininfluente per la mia squadra. Quella settimana mi chiamarono tutti da Palermo, chiesi al mio allenatore di giocare terzino sinistro. Il Messina era paralizzato dalla paura, loro non riuscivano a fare un tiro in porta. Dopo il 90' l'arbitro però gli diede un rigore inesistente. Torino andò sul dischetto, Godeas mi passò accanto e mi disse: 'Ti immagini glielo para?'. E così fu. Poi segnammo in contropiede. Risultato? Palermo promosso, Messina no. E maxi scazzottata nel sottopassaggio del Partenio. Dovevo rientrare nello spogliatoio ma mi dissero che i giocatori del Messina non volevano fare entrare né me, né Pisciotta, i due palermitani che li avevano 'ostacolati'. Là sotto successe di tutto, non ci ho visto più e finì a cazzotti".

La Uefa con Robben, Hubner e il Jack Daniel's di Gheddafi

"Stavo diventando 'grande'. Ad Avellino diventai capitano, con me c'era un giovane De Zerbi, era fissato con la Scala 40, giocavo spesso a casa sua. Dopo tre anni in Irpinia andai a scadenza e si fecero avanti l'Udinese e il Perugia che erano in Serie A e la Ternana. Avevo 26 anni e alle spalle vantavo già 200 partite in C. Scelsi il Perugia di Cosmi e debuttai subito in Europa, in Finlandia contro l'Allianssi. Fu un cammino notevole: eliminammo anche Nantes e Wolfsburg vincendo l'Intertoto. Poi in Uefa la cavalcata continuò: facemmo fuori Dundee e Aris Salonicco. Quindi ci trovammo di fronte il Psv Eindhoven. Una squadra fortissima. All'andata mi appiccicai a Park, il coreano ex Manchester United, e al Curi finì 0-0. C'era Arjen Robben: andava come il vento, ma anche Kezman, Vogel, Van Bommel. Che squadrone quel Psv! Al ritorno, al Philips Stadion, però finì la nostra avventura europea. Prendemmo un palo con Ze Maria sullo 0-0. Vinsero loro 3-1 con un gran gol di Kezman dalle mie parti".

"Facevo la Serie A, non sfiguravo. In campionato le cose però andarono subito male. Ho comunque dei bei ricordi, giocai titolare a lungo. In quel Perugia c'era pure Gheddafi junior. Alle 3 di notte mi veniva a bussare in camera e ridendo mi diceva: 'Mafioso, stasera esco col mio amico Jack Daniel's'. E tirava fuori una bottiglia dalla tasca. Era un personaggio incredibile: prima di una partita con la Juventus Gheddafi disse a Cosmi che se fosse entrato in campo e avesse segnato, ci avrebbe regalato una Smart a tutti. In quella squadra c'era pure Hubner. Che grande, Tatanka: tra il primo e il secondo tempo in spogliatoio, con la testa bassa e avvolta da un enorme asciugamano, beveva sempre un bicchiere di Grappa e fumava una Marlboro. Avevo un bel rapporto con Cosmi. Quando arrivai mi disse: 'Perché la sera dopo la partita torni sempre a casa? Devi venire con noi'. E facevamo il giro delle taverne".

"Piacevo a Roberto Mancini, io nella storia del Napoli"

"Rimpianti? Sì, ho dimostrato che in A potevo starci benissimo. Roberto Mancini dopo un Lazio-Perugia, in cui fui espulso per una rissa con Conceicao, parlò con Totò Vullo che mi conosceva dai tempi di Avellino. Si erano create delle attenzioni particolari. Mancini voleva portarmi alla Lazio, a un certo punto segnai anche il mio unico gol in A contro la Sampdoria, ne sfiorai un altro col Milan. Però c'era un problema col mio contratto: al Perugia guadagnavo 150 mila euro all'anno ma c'era un'opzione particolare. Se avessi giocato almeno 18 partite da 45 minuti in campionato, mi sarebbe scattato automaticamente un triennale. E invece improvvisamente verso la quarta-quinta giornata di ritorno non giocai più e quel triennale non scattò mai. La stagione dopo mi chiamò Pierpaolo Marino: il Napoli stava rinascendo con De Laurentiis. Non potevo dire di no. Feci il primo gol della nuova era entrando nella storia del Napoli. A dicembre ero il capocannoniere della squadra. Sembrava l'inizio di una lunga parentesi ma ero arrivato a Napoli a titolo temporaneo e quel prestito non poteva essere rinnovato per cavilli burocratici".

"Gli ultimi spiccioli di carriera li ho spesi alla Salernitana, poi Foggia, Benevento e Siracusa. Quindi l'ultima tappa a Messina. E adesso? Alleno il Ragusa in D. Ho smesso di fare il calciatore a 37 anni, potevo giocare ancora altre 2-3 stagioni, stavo ancora bene. Ma mi chiamò il mio vecchio presidente del Benevento, Vigorito, per affidarmi le giovanili e da lì ho iniziato il mio percorso da allenatore che mi ha anche riportato a Palermo per guidare l'under 17. Adesso sono in D ma spero per il futuro in una chiamata dalle categorie superiori. Se ho le opportunità giuste, voglio arrivare in A. Sì, penso di potermela giocare come ho fatto quando ero calciatore".