E' esploso un talento: il palermitano Crociata re dei marcatori della B nel 2023 (da centrocampista)

Nel 2023 nessun calciatore ha segnato più di lui in Serie B. Sei reti in sette presenze con la maglia del Cittadella, con due doppiette consecutive realizzate. L'ultima, quella che è valsa i tre punti contro la Ternana, è sembrata un remake del successo precedente, andato in scena contro la Reggina. Gol, quasi tutti, di pregevole fattura.

Mai aveva segnato così tanto, Giovanni Crociata. Nato a Palermo nel 1997, cresciuto a San Cipirello: è proprio nel club Valle Jato che muove i suoi primi passi, sino ad essere notato a 14 anni dal Milan. La sua prima scuola calcio fu la Valerio Leto. A notare le sue doti, nel 2009, fu il talent-scout Silvio Broli, che riuscì a farlo approdare nelle giovanili del Milan, dove rimase fino al 2016.

Da San Cipirello alla città meneghina c’è un mondo di differenza ma Crociata il rossonero lo merita e si mette in mostra. Con il Milan si esprime bene nel campionato primavera e anche al torneo di Viareggio. Allenato da Christian Brocchi nel settore giovanile rossonero, venne chiamato proprio dall’ex tecnico al Brescia nell’estate del 2016.

La prima annata in cadetteria è positiva, con un gol e 4 assist in 19 partite: le buone prestazioni sono sufficienti a staccare il pass per la serie A. C’è il Crotone che lo chiama e, in Calabria, Crociata esordisce in serie A nel match contro il Verona giocando meno di un quarto d’ora. Undici presenze complessive, condite da un gol nel match contro il Benevento. L’annata, però, non è strepitosa perché i calabresi retrocedono in serie B: resterà con loro altri sei mesi prima di approdare al Carpi, prima del ritorno nella stessa Crotone.

La stagione 2019-2020 è decisamente l’annata migliore del giovane palermitano: 5 gol e 3 assist in campionato con conseguente promozione nella massima serie. Quindi altre esperienze importanti, con Empoli, Sudtirol e, dallo scorso mese di gennaio Cittadella. Ed è proprio in Veneto che il calciatore sta trovando, probabilmente, la sua consacrazione. Il suo è stato un acquisto importante, che ha riportato i veneti in zona playoff. Il suo ruolo preferito è quello di trequartista, ma può giocare anche da interno o esterno. Un tuttofare per il centrocampo, assai prezioso per ogni allenatore.

Al Barbera ci ha giocato solo da avversario, chissà che non riesca in futuro ad indossare la maglia rosanero. Le vie del calciomercato, del resto, sono infinite.