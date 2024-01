Caterino non dimentica Palermo: "La mia gradinata, le ragazze da Robinson e il gol della Befana per sognare la A"

"Palermo, la A nella calza". E' più o meno questo il titolo della Gazzetta dello Sport l'8 gennaio 1996 all'indomani della vittoria per 2-1 alla Favorita contro la Salernitana che vale il primo posto in coabitazione con Genoa e Pescara. La Befana è passata ormai da due giorni, ma internet è ancora per pochissimi e i quotidiani scandiscono ancora un tempo ad andamento lento. L'Epifania, che significa "manifestazione", "apparizione", per i tifosi rosanero in solluchero è Giovanni Caterino, 23 anni, folta chioma bionda, milanese, ma già da un po' a tutti gli effetti uno dei "picciotti" di Arcoleo. "Prima della partita avevo problemi a un ginocchio - ricorda Caterino, che il prossimo 21 gennaio soffierà su 52 candeline - parlai col mister e gli dissi: 'Oggi non me la sento, in caso entro dopo'. E così fu". La gara si mise subito male, i campani passarono subito in vantaggio con Tudisco. "Così all'inizio del secondo tempo - prosegue l'ex terzino sinistro - l'allenatore mi piazzò al posto di Assennato". Fu la svolta del match: Caterino prima mise lo zampino nell'1-1 di Scarafoni e poi segnò con un insolito colpo di testa il gol che prolungò l'estasi delle festività natalizie sulla città.

"Il mio rapporto con la gradinata e la A sfiorata"

"Segnai su assist di Ciro Ferrara (omonimo del più celebre ex Juventus e Napoli, ndr) - prosegue il mancino - e giocai un secondo tempo a tutto gas sotto la gradinata. In quel settore avevo tutti i miei tifosi che mi incoraggiavano sempre e le bottigliette d'acqua dietro ai cartelloni pubblicitari dato che a Palermo faceva sempre caldo". Poi su quella fascia, senza la copertura della tribuna, batte sempre il sole. Nel cuore di Caterino, invece, pulsa ancora sangue rosanero. "Ho vissuto il periodo migliore della mia carriera con questa maglia. La stagione 1995-1996 purtroppo non si concluse con la promozione, ma potevamo farcela, purtroppo a un certo punto mister Ignazio ha voluto di più, ha cambiato alcuni meccanismi, in alcuni frangenti giocammo pure col 4-2-4 e non riuscimmo ad arrivare tra le prime quattro. Ma al termine del campionato io ebbi la possibilità di fare il salto di categoria, mi chiamò il Napoli, era tutto fatto ma all'ultimo le società non trovarono l'accordo e rimasi. L'anno successivo sempre con Arcoleo, retrocedemmo in C1". E Caterino lasciò Palermo per andare alla Lucchese.

Il sogno Inter e la scelta Solbiatese

Oggi che i lunghi capelli color cenere sono stati "rimpiazzati" da una strategica rasatura a zero, Caterino milita ancora nel mondo del pallone: segue il figlio Giuseppe, che gioca al Chieti in D nello stesso suo ruolo e lavora alla ricerca di nuovi talenti con Gaetano Fedele, facendo base a Termoli, città molisana della madre, prima che i suoi genitori si trasferissero a Milano per lavoro. Una storia comune a tanti italiani. "Mio padre era un autista, la mamma una sarta. Vivevamo in zona Sempione e io iniziai a giocare con l'Half 1919. Poi passai al Bariviera, società vicina all'Inter, e feci diversi provini per i nerazzurri ma senza successo. Mi scartavano sempre dicendo che ero troppo piccolo fisicamente. Fin quando a 17 anni si accorsero di me e mostrarono interesse, ma si fece avanti con più convinzione la Solbiatese e io dopo le tante delusioni avute, anche perché l'Inter era la mia squadra del cuore, scelsi i nerazzurri meno famosi. Lì disputai tre ottimi campionati e il portiere Bianchessi che nel frattempo era andato a giocare a Siracusa convinse l'allenatore Adriano Cadregari a portarmi in Sicilia".

L'arrivo a Palermo

Ed è qui che Caterino si avvicina definitivamente al Palermo. Assennato nella sua intervista a PalermoToday ha raccontato di aver suggerito lui l'acquisto del collega di fascia, ma l'ex compagno sfuma: "Pietro è un bravissimo ragazzo che ricordo con piacere ed è vero che giocammo insieme nella nazionale Under di categoria, però il Palermo ebbe modo di osservarmi anche nelle due partite che disputai contro i rosanero nella stagione 1992-1993". Un'annata storica per la squadra guidata da Angelo Orazi conclusasi con il doblete: promozione in B e Coppa Italia di C.

I gol al Parma e alla Salernitana

Nell'estate successiva, Giovanni Caterino è un giocatore del club di viale del Fante. Col Palermo disputerà 109 gare ufficiali mettendo a segno due gol. Pochi, ma storici. E nella stessa stagione. Il primo è quello che in una notte di fine agosto del 1995 rivela al mondo il Palermo dei picciotti. Il Parma fresco di vittoria in Coppa Uefa e con una formazione imbottita di campioni che rispondono al nome di Sensini, Brolin, Zola e del Pallone d'oro in carica Stoichkov (ah, in panchina c'è anche lo sconosciuto Gianluigi Buffon) soccombe davanti ai colpi dei ragazzi terribili di Arcoleo. Caterino fa un gol e un assist per Vasari, altro mattatore di quella che rimane una delle notti più belle della storia rosanero. "La partita migliore della mia carriera? Di sicuro una di quelle che non ti puoi scordare mai. Lo stadio pieno, un avversario pieno di fuoriclasse e noi che li surclassiamo regalando una gioia immensa a un pubblico che in quegli anni aveva avuto pochi momenti come quello". L'altra rete è quella alla Salernitana, già riesumata in avvio.

L'amicizia con Giorgio Corona e l'amore per Palermo

La A poi è rimasta chiusa nella calza fino al 2004. Anno in cui l'armata Guidolin firma la storica promozione dopo 31 anni. Giusto quell'anno, anche Caterino ha qualcosa da festeggiare: col Catanzaro centra la B coi calabresi giallorossi trascinati proprio da un palermitano, "Re" Giorgio Corona. "Negli anni in cui giocai in rosanero fece un provino per noi senza esito. Poi lo ritrovai a Catanzaro. Era il nostro bomber, è diventato il mio compare d'anello delle nozze - rivela Caterino - ed uno dei tanti amici che ho mantenuto a Palermo". Una città che non ha più dimenticato: "Sono stati anni fantastici, irripetibili. Come posso definire quel periodo per un ragazzo di poco più di vent'anni che arriva in un posto meraviglioso? Abitavo in centro, vicino a un pub molto in voga all'epoca, Robinson Vini. Mi capitava di scendere la sera e di salire a casa con qualche ragazza, diciamo che non era un'impresa impossibile. Poi le serate al Kandinskij, all'Arenella. Ma soprattutto quelle sgroppate sotto la gradinata. Quanto mi sono divertito!".