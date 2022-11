Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche la Lega dilettanti scende in campo

Anche la Lnd Sicilia scende in campo nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani. “Il comitato regionale Sicilia della Federcalcio celebra la giornata del 25 novembre e lo fa con determinazione e tanta convinzione - dichiara il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana - il problema riguarda tutti noi, bisogna denunciare ogni atteggiamento violento e aggressivo, solo così potremo combattere questo triste fenomeno”.

La Lnd Sicilia, per dare un segnale forte sarà presente in tutti i campi dell’Eccellenza maschile e femminile. “I calciatori e le calciatrici - aggiunge Morgana - avranno un segno rosso in volto e inoltre ci sarà una panchina con una traccia rossa, questo a testimonianza del nostro impegno contro la violenza sulle donne. Questa violenza spesso non è fisica, è morale: si concretizza in uno sguardo non voluto, in un apprezzamento non gradito. Il comitato regionale si oppone con grande determinazione a questo fenomeno barbaro”.