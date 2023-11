Grande soddisfazione in casa Palermo: 6 ragazzi convocati nell'Italia Under 15

Grande soddisfazione in casa Palermo. Sei ragazzi rosanero sono stati convocati per il prossimo raduno dell'Italia Under15. Si tratta di Riccardo Giacalone, Federico Giarraffa, Alessio Scelta, Riccardo Sciortino, Giuseppe Pipitò e Riccardo Vitale. I baby rosanero prenderanno parte al raduno del 9 novembre che riguarda la selezione del Sud, a Catanzaro. Sono 44 in tutto i convocati del tecnico Enrico Battisti, che si ritroveranno in mattinata (alle 11) prima di affrontarsi in un'amichevole a ranghi contrapposti nel pomeriggio (alle 14.45).

Il cammino dell'Under 15 proseguirà con un Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo (dal 29 novembre al 5 dicembre) prima di chiudere il 2023 con il consueto appuntamento con il Torneo di Natale (dall'8 al 10 dicembre a Coverciano).

L'elenco dei convocati

Portieri: Francesco Cipolla (Bari), Riccardo Giacalone (Palermo), Christian Lupo (Lecce), Alex Maiolino (Catanzaro);

Difensori: Michele Amorisco (Bari), Domenico Bitetto (Audace Cerignola), Alessandro Brusco (Cosenza), Leonardo Caputo (Bari), Rodolfo Carpentieri (Salernitana), Riccardo Chiaiese (Napoli), Antonio Chianese (Napoli), Diego Colella (Benevento), Giuseppe Cuconato (Cosenza), Marco Distante (Virtus Francavilla), Rosario Dugo (Catania), Mario Fabozzi (Salernitana), Gianluca Lattanzio (Lecce), Alessio Scelta (Palermo), Riccardo Sciortino (Palermo), Gabriele Vaccaro (Catania);

Centrocampisti: Manuel Bartucci (Cosenza), Mattia Buzzerio (Lecce), Manuel Giudice (Salernitana), Michele Mascolo (Sorrento), Riccardo Miccoli (Virtus Francavilla), Emanuele Antonio Montesano (Crotone), Antonino Paratore (Messina), Giuseppe Pipitò (Palermo), Nicola Russo (Salernitana), Luigi Salamone (Benevento), Antonio Sammarro (Catanzaro), Riccardo Vitale (Palermo);

Attaccanti: Davide Antico (Taranto), Aurelio Castorina (Catania), Francesco De Benedetto (Benevento), Beniamino De Ruvo (Bari), Federico Giarraffa (Palermo), Cristian Leone (Giugliano), Carlo Lo Russo (Sorrento), Gabriele Loria (Messina), Emanuele Persano (Lecce), Stefano Robertazzi (Salernitana), Francesco Serra (Lecce), Francesco Pio Turbato (Taranto).

Staff - Allenatore: Enrico Battisti; Tecnici federali: Christian Maggio e Bruno Redolfi; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore altetico: Luca Bossi; Medici: Lorenzo Sapegno e Marco Scrivano; Fisioterapista: Luca De Marchi; Segretario: Francesco Lupi.