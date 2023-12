Gigi Lentini, l'eterna corsa della stella di sangue palermitano: "Io, Rita Schillaci e quell'incidente"

Capelli al vento, fisico bestiale e incontenibile, padronanza tecnica innata. Un campione per molti incompiuto. Perché Lentini, ala di sangue palermitano, era un concentrato di forza, sfrontatezza che sconfina nell'onnipotenza, genialità. Tutto però durato forse troppo poco. Cross, potenza e dribbling: Gigi Lentini, straripante e indimenticabile. Anche adesso che i tempi delle polemiche sui soldi neri (per il trasferimento dal Toro al Milan nel '92) e del crash con la Porsche gialla sono lontanissimi. Nato all'ospedale San Lorenzo di Carmagnola da genitori di Palermo, Lentini oggi è un "ragazzo" di 54 anni suonati e fa scouting in Piemonte per il Monza di Adriano Galliani con l'obiettivo di scovare qualche perla nascosta nel calcio giovanile.

Di Gigi Lentini un altro celebre palermitano - l'immenso Vladimiro Caminiti - un giorno scrisse con la sua caratteristica prosa romanzata: "Bellissimo tipo Lentini, dicono che è di Carmagnola, infatti ci è nato per caso; è un palermitano di quelli che respirano col naso, come Antibo. Corridore mostruoso, dribblatore eccentrico, ragazzo che è un gelsomino per la manovra corale. Ne guadagnano tutti dalle sue iniziative fanatiche, di forza e talento".

La domanda è sempre la stessa: Lentini poteva fare di più? "Sì - dice adesso lui in una lunga intervista concessa a Repubblica - ma non ero la testa di cavolo che si diceva di me in giro. E peccato per i mondiali del 1994. Senza l'incidente sarei stato titolare". Già, l'incidente. Impossibile non parlare dello schianto con la Porsche quando si parla di Lentini. Uno spartiacque, datato 2 agosto 1993, nella vita del campione maledetto. "Purtroppo quella sera in macchina cambiò tutto però è già tanto non essere morto. Sono vivo, vegeto e lucido e mi basta così. Per cui dico grazie alla sorte. Senza l'incidente sarei stato titolare a Usa '94. Pazienda si vede che era destino. Mi basta essere ancora qui a raccontarlo. Dopo avere rischiato di morire ho cambiato il modo di vedere le cose. Da quella sera so che tutto può esserci tolto in un attimo".

Su quella sera si fecero molti pettegolezzi sulla sua storia d'amore con Rita Schillaci, dalla quale Lentini stava andando la sera dello schianto. "Che problema c'era? Lei si era già lasciata e io ero libero - dice Lentini - Corse all'ospedale per me: se avessimo avuto qualcosa da nascondere, non l'avrebbe fatto. Che ricordo di quei giorni? Sono stato in coma e quando mi sono risvegliato parlavo come un bambino. I giorni passavano, io recuperavo con fatica, ero rallentato e non me ne accorgevo. La lentezza l'avevo anche quando tornai in campo, mi servì del tempo ma diventai di nuovo fortissimo anche se ormai c'era quel luogo comune: 'Lentini non è più lui'. Fesserie". Anche se poi Lentini corregge il tiro. "Se dentro di me non era cambiato niente? Veramente qualcosa sì, avevo perso la voglia di lottare. Mi scoraggiai tantissimo quando Capello mi escluse dalla finale di Coppa dei Campioni con l'Ajax. Stavo benone, fu un colpo duro. Posso dire che la mia carriera sia finita quel giorno".