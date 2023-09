La Giovane Italia: su Sky fari puntati sul palermitano Giacomo Quagliata

Fari puntati sul palermitano Giacomo Quagliata nella nuova puntata de La Giovane Italia in onda domani su Sky Sport. L’esterno classe 2000, esploso in Olanda con l’Heracles prima del rientro in Italia a Cremona, è cresciuto nella sua città, alla Polisportiva Calcio Sicilia. Nella sua ancora giovane carriere ha militato nella Pro Vercelli, poi Latina e Bari, quindi l’Eredivisie e appunto Cremonese. Quagliata è stato anche nella Nazionale Under 21 di Nicolato, con la quale ha collezionato 5 presenze condite da un gol e 2 assist. Un anno fa è stato convocato in Nazionale maggiore dall'ex ct Roberto Mancini per uno stage.

Nella scorsa stagione in Serie A, il palermitano ha collezionato in campionato 20 presenze (di cui 6 da titolare con un assist) più 4 presenze in Coppa Italia (di cui 3 da titolare) con 1 gol (quarto giocatore più giovane ad aver segnato nella competizione 2022-23). Premiére della puntata giovedì alle 14 su Sky Sport Calcio, in replica alle ore 23.15 e l’indomani alle 10.45 sempre sullo stesso canale.