Dal Papireto alla Nazionale Under 21: la favola azzurra di Quagliata

Un palermitano in Nazionale Under 21. E' la favola del giovane Giacomo Quagliata che - partito dai campi polverosi dell'Alberto Amedeo nella sua città - da un anno e mezzo gioca in Eredivisie, dove veste la maglia del Heracles Almelo. Il difensore classe 2000 adesso ha stregato anche il ct degli azzurrini Paolo Nicolato che lo ha inserito nella lista dei convocati per gli impegni in ottica Europei.

Quagliata - 22 anni da compiere a febbraio - ha mosso i primi passi al Papireto, poi il passaggio al Calcio Sicilia e il trasferimento in Piemonte, alla Pro Vercelli in serie C. Il terzino sinistro ha anche vestito le maglie di Latina e Bari. Poi è tornato nuovamente a Vercelli, dove stava disputando un’ottima prima parte di campionato, collezionando 16 presenze sotto la supervisione di Gilardino (altro ex rosanero) in panchina. A Vercelli era un titolarissimo, sedici presenze per lui prima di essere notato dagli osservatori dell'Heracles.

Ci si chiede: com'è possibile che dei dirigenti olandesi abbiano notato un giocatore della Pro Vercelli? Il racconto è curioso. Gli osservatori del club olandese erano sbarcati in Italia con l’intento di sostituire Czyborra (difensore passato poi all’Atalanta) con un altro giovane calciatore, ma di proprietà della Juventus. Il caso però ha voluto che la partita della formazione bianconera Under 23 fosse annullata, così hanno chiesto in giro: che partita si gioca qui vicino? La risposta è stata: Novara-Pro Vercelli. Così l’idea di andare a vedere la partita. Sono bastati meno di novanta minuti al calciatore palermitano per stregare i dirigenti. Il giovane palermitano ha tentato il grande salto in Olanda e ha avuto ragione. E nella terra dei tulipani Quagliata è sbocciato.

Oggi pomeriggio, insieme ai suoi compagni dell'Italia Under 21, il palermitano è volato in Irlanda. Qua gli azzurri disputeranno la quinta gara del loro girone, venerdì 12. Si giocherà al “Tallaght Stadium” di Dublino (diretta Rai2 ore 18.30) contro la Repubblica d’Irlanda. Seconda in classifica con dieci punti, ad una lunghezza dalla capolista Svezia che ha giocato una partita in più, l’Italia cercherà di allungare il passo nei confronti delle due inseguitrici, Montenegro e Irlanda entrambe a quota sette, mentre in penultima posizione c’è la Bosnia con cinque punti e fanalino di cosa il Lussemburgo fermo ad uno. Dopo questo impegno, l’Under 21 sarà ospite martedì 16 dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone dove è in programma l’amichevole con la Romania (diretta Rai2 ore 17.30).