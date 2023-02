Il Palermo si spegne sotto la Lanterna: il Genoa fa festa con un gol per tempo

Il Genoa interrompe la striscia di nove risultati utili consecutivi del Palermo: al Ferraris i padroni di casa vincono 2-0, grazie alle reti di Gudmunsson e Jagiello nel finale. Il Palermo ha lottato ed esce a testa altissima da Marassi: dopo una mezz'ora di difficoltà e il gol di Gudmunsson, la squadra di Corini è venuta fuori rendendosi pericolosa in diverse circostanze. Nella ripresa Soleri ha avuto la ghiotta chance di riportare la gara in parità ma la sua conclusione è stata respinta dal portiere genoano. Nel finale, in contropiede, Puscas serve Jagiello che chiude definitivamente i conti. I rosanero non hanno sfigurato al cospetto di una formazione costruita per risalire subito in serie A, con una rosa di grande qualità.

Le scelte iniziali e il primo tempo

Corini effettua una sola modifica rispetto alla formazione che ha battuto domenica scorsa la Reggina al Barbera: c’è Verre a centrocampo, è l’ex doriano a vincere il ballottaggio della vigilia con Segre. Gilardino, viste le assenze, opta per una difesa a 4 con Aramu e Gudmundsson a supporto dell’unica punta Coda.

Nelle prime battute di gioco il Genoa prova a muovere il pallone, ma il giro palla dei padroni di casa è lento: il Palermo copre bene gli spazi, impedendo le verticalizzazioni per Coda. I rosanero tentano di sviluppare una manovra offensiva efficace, con gli inserimenti di Verre e gli strappi di Saric. Col passare dei minuti, però, la squadra di Gilardino inizia a schiacciare un po’ il Palermo, prendendo campo e facendosi vedere spesso dalle parti di Pigliacelli. Al 25’ il Genoa passa in vantaggio: colpo da biliardo di Gudmunsson, che si inserisce bene e con un preciso diagonale insacca la rete dell’1-0. Quarto gol in campionato per il calciatore islandese. Troppa distanza tra i reparti rosanero, questo determina enormi difficoltà nella costruzione della manovra d’attacco. Damiani fa fatica ad entrare in partita, non trova spazi e non riesce minimamente ad incidere nella fase di impostazione. Dopo la mezz’ora il Palermo si sveglia, anche perché i padroni di casa abbassano i ritmi: i rosanero reagiscono con una bella iniziativa di Verre, il cui tiro viene murato da Sabelli. Poco dopo ci prova di testa Nedelcearu, palla alta di poco. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore del Genoa.

I cambi della ripresa e le variazioni tattiche

Ad inizio ripresa Corini manda subito in campo Gomes, al posto di Damiani: il Genio cerca muscoli e maggiore dinamismo in mezzo al campo. Palermo che passa ad un 4-2-3-1 con Gomes e Saric sulla mediana e Verre in versione trequartista. Dopo un minuto il Grifone trova la rete ancora con Gudmunsson ma c’è fuorigioco di Coda e l’assistente sbandiera giustamente: anche Abbattista, al Var, conferma la decisione. I rosanero alzano decisamente il baricentro, con più rapidità nel fraseggio e una pressione maggiore sul portatore di palla. Al 65’ l’allenatore rosanero inserisce Tutino al posto di Di Mariano e Broh al posto di Saric. Gilardino cambia tre uomini: Puscas per Aramu, Strootman per Sturaro e Dragus per Coda. Corini risponde con Soleri al posto di Verre e Segre al posto di Valente. Si passa al 4-3-3, nel tentativo di allargare ancora le maglie della difesa genoana. Poco dopo Segre, diffidato, si fa ammonire per un fallo a centrocampo: salterà il match del Barbera col Frosinone.

Al 76’ Soleri si divora il pari: palla in mezzo di Sala e il 27 rosanero non riesce a piazzare, la sua conclusione viene respinta da Martinez. Un istante dopo traversa incredibile di Gudmunsson, con un tiro a giro meraviglioso. La partita si accende e le squadre si allungano: il Palermo cerca il pari mentre la squadra di Gilardino vuole il doppio vantaggio. All’83’ Mateju ammonito per un fallo ingenuo, anche lui era diffidato e non ci sarà contro il Frosinone. Nei sette minuti di recupero il Palermo si butta in avanti alla ricerca del pari, ma al 96’ Jagiello col piattone sfrutta un bell’assist di Puscas e mette la parola fine al match.

I rosanero cercheranno il riscatto nella prossima gara al Renzo Barbera, contro la capolista Frosinone: saranno assenti per squalifica Mateju e Segre.

Tabellino e pagelle

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6,5; Hefti 6, Bani 6,5, Dragusin 6,5, Sabelli 6; Frendrup 6, Badelj 6, Sturaro 6 (72’ Strootman 6); Aramu 5,5 (72’ Puscas 6), Gudmundsson 8 (88’ Jagiello 6,5); Coda 5,5 (72’ Dragus 6).

Allenatore: Gilardino 6,5.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Marconi 5,5; Valente 5,5 (72’ Segre 5,5), Verre 6 (72’ Soleri 5,5), Damiani 5 (46’ Gomes 6), Saric 6 (65’ Broh 6), Sala 6; Brunori 5,5, Di Mariano 5,5 (65’ Tutino 5,5)

Allenatore: Corini 6

Arbitro: Marinelli 6,5.