Panchinaro al Palermo, miglior marcatore italiano a Cosenza: la metamorfosi di Tutino

Una doppietta in grande stile, con una punizione magistrale e un gol di tacco al volo, per salutare lo stadio Marulla. Diciannove timbri in campionato, 20 stagionali, 3 assist e sempre in rete nelle ultime sei partite. Gennaro Tutino, attaccante napoletano in forza al Cosenza, al momento è il miglior marcatore italiano tra Serie A e Serie B. “Da Nazionale”, scrive il suo club dopo l’ultima gara giocata e terminata con il risultato di 2-2 contro lo Spezia.

Il ventisettenne, tornato ad indossare i colori rossoblù, è rinato. L’attaccante, che al Napoli è ricordato per le sue prestazioni con le giovanili, ha messo alle spalle le difficili stagioni vissute con Parma e Palermo. Lasciata la Campania nell’estate del 2021 dopo aver contribuito alla promozione delle Salernitana e aver partecipato al ritiro azzurro agli ordini di Luciano Spalletti, Tutino si è trasferito in terra emiliana dove non ha trovato continuità di rendimento. Anche la parentesi in rosanero non è stata entusiasmante (per lui 18 presenze e 3 gol nella stagione scorsa da gennaio a giugno), a Cosenza invece è risultato determinante. I suoi gol, infatti, hanno aiutato la società a conquistare l’obiettivo salvezza con due giornate d’anticipo e a sfiorare l’impresa playoff. “Grazie, questo è quello che mi sento di dire oggi”, commenta il numero 9 napoletano attraverso i social. Il post continua: “Grazie ai miei compagni di squadra, senza di loro non avrei potuto fare tutto questo”.

“È innamorato di Cosenza, la considera la sua seconda casa, dopo Napoli, sia a livello professionale sia a livello privato”, ha riferito il suo procuratore, Mario Giuffredi, in una recente intervista. Il futuro di Tutino è argomento attuale: il suo cartellino è di proprietà del Parma, ma i rossoblù possono far leva sull’opzione di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo. E non mancano le sirene di mercato.

