Gardini nominato amministratore delegato del Palermo, mercato: vicino l'acquisto di Verre

Giovanni Gardini è il nuovo amministratore delegato del Palermo. Il dirigente londinese manterrà comunque la carica di direttore generale dei rosanero. Lo ha comunicato la società di viale del Fante, con una nota apparsa sul portale ufficiale.

Intanto, prosegue il lavoro della squadra in vista della prima partita del nuovo anno. La preparazione dei ragazzi di Corini è proseguita oggi a Boccadifalco, con un lavoro di attivazione e mobilità, esercitazioni tecnico-tattiche e situazioni di palle inattive contro. Davide Bettella e Alessio Buttaro hanno svolto un lavoro differenziato programmato. Terapie, invece, per Leo Stulac.

Sul fronte mercato, Verre è veramente ad un passo: l'affare è concretamente in chiusura, accordo definito. Passi in avanti anche per Tutino, la trattativa prosegue senza particolari intoppi. Rinaudo è al lavoro per chiudere entrambe le operazioni, che rinforzerebbero notevolmente la rosa dei palermitani. Oggi è arrivata anche l’ufficialità da parte del Palermo per Renzo Orihuela, il cui contratto era stato depositato in Lega lo scorso 5 gennaio. Il difensore arriva a titolo temporaneo dal Montevideo City Torque. Orihuela sarà presentato alla stampa lunedì 16 gennaio, alle ore 10.00, presso lo stadio “Renzo Barbera”.