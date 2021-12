Il Gangi torna alla vittoria contro San Vito Lo Capo, Comito: "Partita eccellente e ben interpretata dalla squadra"

Torna a sorridere il Gangi che si lascia alle spalle la sconfitta a Piano Stoppa contro il Resuttana San Lorenzo con una vittoria netta per 3-0 sul Città di San Vito Lo Capo nel giorno del debutto del neoacquisto Rinaudo, sceso in campo assieme all'altro neo-biancorosso D'Agostino. La storia della partita si è consumata nel primo tempo. Al 3' Aiello la sblocca con una punizione velenosa da posizione defilata che ha sorpreso il portiere biancazzurro Rodrigo. Esattamente mezz'ora dopo Marrone, imbeccato in profondità da Patti brucia ancora Rodrigo con il piazzato del raddoppio; al 40' Galletto sentenzia la partita con una girata nel cuore dell'area. Per il club madonita il successo vale il ritorno al secondo posto nel girone A di Promozione a quota 24 punti.

L'allenatore biancorosso Giovanni Comito a fine partita è apparso molto soddisfatto della sua squadra: "Partita eccellente, ben interpretata tecnicamente dalla squadra - afferma a PalermoToday -eravamo già in vantaggio 3-0 nel primo tempo. Grazie ai nuovi arrivi abbiamo sviluppato il gioco in maniera diversa, sono contento. Abbiamo segnato tre gol di pregevole fattura e ripreso la nostra marcia che non era facile anche a livello mentale dopo la batosta di sabato. Ora prepariamo la partita di Castelvetrano con la speranza di recuperare qualche infortunato così ci giocheremo tutte le nostre carte. Sono soddisfatto e contento: oggi abbiamo giocato bene contro un’ottima squadra che se l’è giocata a viso aperto ma abbiamo dominato nel primo tempo e loro hanno subito il colpo. La ripresa è stata un po’ più equilibrata con qualche occasione loro ottimamente sventata da Fagone: per fortuna abbiamo chiuso con zero gol al passivo",