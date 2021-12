Due nuovi innesti per il Gangi: ingaggiati il difensore Iannolino e il centrocampista Di Cosimo

Continuano le operazioni in entrata di mercato per il Gangi, seconda forza del campionato di Promozione Girone A. Il club madonita dopo gli innesti di Rinaudo e D'Agostino ha perfezionato due nuove operazioni in entrata: si tratta del difensore Daniele Iannolino e del centrocampista Michele Di Cosimo.

Difensore centrale classe 1989 Iannolino arriva dalla Rocca Acquedolcese, impegnata nel girone B del campionato. Per lo stopper si tratta di un ritorno in biancorosso avendo già vestito la maglia del Gangi nel 2017/2018 e anche nella scorsa stagione prima dell'interruzione del campionato. Giocatore collaudato con la categoria e con alle spalle esperienze anche in Eccellenza, va a rinforzare il reparto difensivo della squadra di mister Comito.

Di Cosimo è un centrocampista centrale classe 1996 che arriva dalla Prima Categoria in cui militava con la maglia del Città di Casteldaccia. Interno molto versatile, Di Cosimo nella sua carriera ha giocato anche in penisola, più specificatamente in Puglia con le maglie di Sibllano Bari e Castellaneta.