Gangi fuori dalla coppa, mister Comito: "Per ora ci gira male ma non è un alibi, ora testa al campionato"

Non riesce al Gangi la rimonta sul Casteldaccia nei sedicesimi di ritorno di Coppa Italia di Promozione. I biancorossi dopo il 2-1 dell'andata pareggiano in casa per 2-2 dovendo così dire addio alla competizione. Arrivati alla sfida in assetto rimaneggiato i biancorossi sono andati in doppio svantaggio dopo i primi dieci minuti. Il forcing della squadra madonita, rimasta poi in inferiorità numerica per le espulsioni di Viscuso e Bevacqua, ha portato alla doppietta di Venuti che ha fissato il risultato su un pareggio non sufficiente per passare il turno.

L'allenatore del Gangi Giovanni Comito ha espresso le sue considerazioni sulla partita, senza nascondere una punta di rammarico: "Purtroppo abbiamo avuto questa battuta d'arresto - afferma a PalermoToday - la fortuna purtroppo non ci assiste. Abbiamo preso gol dopo due minuti su calcio d'angolo in un'azione confusa in area e dopo loro hanno raddoppiato con una bella rete. Noi onestamente non ci siamo lasciati intimorire, abbiamo macinato gioco, siamo riusciti a pareggiare in 10 contro 11, fallendo diverse occasioni e poi siamo rimasti anche in 9. Il Casteldaccia ha segnato subito e per loro la partita ha preso una partita diversa".

Il tecnico biancorosso ha poi fatto il punto della situazione in vista della ripresa del campionato in programma nel prossimo week-end: "Le assenze non sono un alibi - conclude - anche se oggettivamente non è facile la formazione con sette assenti, ormai è andata così. Spero di poter recuperare qualche infortunato anche se la vedo dura per questa settimana: ora affronteremo la sfida contro il Carini che sarà un'altra sfida difficile. Il periodo non è semplice da un mesetto a questa parte le cose girano male ma bisogna essere forti anche sotto questo profilo. Speriamo di essere pronti per domenica e proseguire la nostra marcia in campionato".