L’attesa è finita, torna Frosinone-Palermo: le scelte di Grosso

L'attesa è finita: domani al Benito Stirpe tornano ad affrontarsi Frosinone e Palermo. E' la prima sfida dopo la discussa e famosa finale playoff vinta dai giallazzurri nel 2018. Una gara che si portò dietro mille polemiche a causa di un lancio di palloni in campo da parte di un panchinaro del Frosinone.

La probabile formazione dei padroni di casa: per quest’importante sfida, Grosso recupera Kone. Out invece Oyono e Rohden. In porta agirà Turati. La difesa a quattro vedrà sugli esterni Sampirisi e Cotali, in mezzo Szyminski e Lucioni. A centrocampo sicuri del posto Boloca e Kone, mentre per l’altra maglia da titolare è un vero e proprio ballottaggio a tre tra Lulic, Mazzitelli e Insigne, con quest’ultimo che se in campo farebbe arretrare nel ruolo di mezzala Garritano. Completano l’undici titolare Caso e Moro che torna titolare a discapito di Mulattieri.

La probabile formazione del Palermo: Corini dovrà fare a meno di Accardi, Broh, Devetak e Valente. L’ex Brescia dovrebbe riproporre lo stesso undici che una settimana fa ha battuto il Genoa, con Brunori punto di riferimento in attacco.

Le probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Samprisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Kone, Boloca; Lulic, Caso, Garritano; Moro.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

fonte FrosinoneToday