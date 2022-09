Il rammarico di Corini dopo Frosinone: "Gara equilibrata, meritavamo di portare a casa un punto"

Rammarico sì ma senza scoramento. Questo è sostanzialmente lo stato d'animo di mister Eugenio Corini dopo il passo falso di Frosinone in una partita persa di misura per 1-0. Il tecnico rosanero non fa drammi dopo la sconfitta in terra ciociara ma ritiene il risultato finale una punizione eccessiva.

Ai microfoni di SkySport nel post-partita il tecnico bresciano in prima battuta ha espresso le sue considerazioni sulla storia della gara: "La partita è stata equilibrata - ha affermato - le due squadre hanno provato a superarsi, costruendo situazioni da gol. Siamo stati più equilibrati rispetto a Reggio Calabria: il grande rammarico è aver preso gol a un minuto dalla fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto un'ottima partita costruendo le premesse per pareggiarla 3-4 volte in maniera pericolosa ma non siamo riusciti a segnare C'è grande rammarico, è sempre brutto commentare una sconfitta che porta grande delusione ma bisogna valutare il punto di partenza e i miglioramenti che ci sono stati. Se penso alla partita di Reggio oggi contro una squadra veloce in contrattacco abbiamo retto bene e fatto meglio: nel complesso credo che meritassimo di portare a casa un punto".

L'allenatore rosanero ha poi parlato delle prospettive della squadra: "Stiamo costruendo un'identità, abbiamo ben chiaro l'obiettivo di quest'anno e le difficoltà che dobbiamo affrontare. Alleno un gruppo importante con giocatori di qualità che dobbiamo integrare, abbiamo tutta la possibilità di farlo. È normale che in una gara come oggi che è molto sentita quando perdi c'è grande rammarico ma siamo consapevoli dei miglioramenti da fare e quali sono le virgole che a volte ti fanno pareggiare una partita invece che perderla. Oggi quella virgola non siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte: su questo continuiamo a lavorare per creare un'identità sempre più forte e portare le sfumature dalla nostra parte per fare risultato"

Brunori: "Dobbiamo lavorare per portare a nostro favore gli episodi"

Anche il capitano del Palermo Matteo Brunori è intervenuto nel post-partita per commentare la sconfitta della sua squadra. Il 9 rosanero ha dato in prima battuta la sua chiave di lettura del match sottolineando il fattore episodico: "Era importante non sbagliare l'atteggiamento - ha spiegato -poi gli episodi fanno la differenza. Abbiamo creato per avere delle opportunità per fare gol ma non le abbiamo sfruttate al meglio. Ogni partita ha una storia a se: questa è stata una partita equilibrata, purtroppo gli episodi sono andati contro di noi ma dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte e lavorare in settimana per far andare le gare a nostro favore".