Frosinone-Palermo, l'Osservatorio: "Gara ad alto rischio per la rivalità tra le due tifoserie"

Quella finale playoff da queste parti nessuno l'ha dimenticata. E così quattro anni dopo, tanti tifosi rosanero hanno segnato sul calendario la data: sabato 17 settembre 2022. Ovvero il giorno di Frosinone-Palermo. E adesso si è pronunciato anche l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che ha definito la gara "ad alto rischio a causa della rivalità tra le due tifoserie".

Ecco quanto si legge testualmente nel comunicato dell'Osservatorio: “Per l’incontro di calcio di Serie B Frosinone-Palermo del 17 settembre 2022, caratterizzato da profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia esclusivamente per il settore “ospiti”; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”. Allo Stirpe dunque si preannuncia una sfida caldissima. Il fischio di inizio è fissato per le 14.