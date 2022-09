Frosinone resta stregata, l’autogol di Buttaro condanna il Palermo: 1-0

Per un passo avanti uno indietro. Dopo la vittoria contro il Genoa il Palermo non riesce a ripetersi e cede il passo ad un Frosinone che sicuramente ci ha creduto di più rispetto ai rosanero. La vittoria di misura dei ciociari è figlia dell'autogol di Buttaro, chiamato ad un intervento disperato su un tiro dell'ex Catania Moro, in un'azione che mette ancora a nudo i limiti difensivi di una squadra che deve assolutamente lavorare su questo aspetto. Alla fine dunque, nessuna rivincita a distanza di 4 anni.

In partenza squadra che vince non si cambia: il Palermo riparte dall'11 vittorioso sul Genoa; Grosso, che ha ritrovato Konè in extremis, varia il tema originale mettendo un centrocampista in più (Mazzitelli) con Garritano trequartista a supporto del duo Moro-Caso. Nella prima parte di gara il Frosinone prova a manovrare a fronte di un Palermo aggressivo e focalizzato sul recupero palla. I ritmi e i toni agonistici sono alti ma questo non si traduce in una grande mole di occasioni. Il Palermo ha due transizioni importanti ma non le concretizza, complice l'istinto felino di Turati la prima volta e la poca lucidità di Elia causa sgroppata di 40 metri nel secondo caso. Il Frosinone crea la palla-gol più pericolosa sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Lucioni, fermato prima di entrare in porta da Brunori.

Perturbazioni che non mutano l'equilibrio stabile di una partita che col passare dei minuti diventa sempre più aspra e tattica. Serve uno scossone e alla fine a trovarlo è il Frosinone. Il gol, frutto di un tiro di un fino a quel momento impalpabile Moro con deviazione decisiva di Buttaro, conferma la più grande fragilità di questo Palermo, ovvero che spesso basta una palla lunga filtrante per trasformare la difesa in un casino disorganizzato. Alle volte finisce bene come nel caso di Ekuban settimana scorsa, altre meno bene. Nell'occasione la frittata è di due uova: sbaglia Marconi, poco reattivo sull'assistman Caso; sbaglia Nedelcearu che collassa sulla zona della palla lasciando una voragine in area. Il risultato finale è una doccia fredda in chiusura tempo, come era già successo sul secondo gol di Gondo contro l'Ascoli.

Al di là del gol subito è evidente che al Palermo serva un quid in più: Corini all'inizio però fa solo la mossa conservativa togliendo l'ammonito Marconi per inserire Bettella, che rimedierà anche lui il giallo giusto qualche minuto dopo il suo ingresso. I rosanero provano ad alzare il baricentro ma il Frosinone riesce a gestire la pressione avversaria andando due volte vicino al raddoppio: la prima con una punizione di Garritano, la seconda con una bella azione di Caso chiusa con un piazzato che prende il palo. In mezzo alle due occasioni si colloca al 54' il lancio di palloncini da parte dei tifosi ospiti rosanero, in memoria di quanto accaduto quattro anni fa. Ai cambi ruolo per ruolo di Grosso Corini risponde alzando il baricentro: fuori Elia e gli spenti Stulac e Saric, dentro Damiani ma soprattutto Soleri e Floriano con passaggio al 4-2-4 per un finale all'arrembaggio. Una mossa giusta ma forse tardiva per quel che aveva detto la partita.

I subentranti danno in effetti nuova linfa al Palermo che si proietta in avanti e comincia a farsi rivedere dalle parti di Turati, decisivo nel fermare il tocco di Di Mariano (cresciuto nel finale dopo una gara anonima). Con l'avvicinarsi del finale la contesa già di per se dura, inevitabilmente si inasprisce e gli spazi in area ciociara sono serrati. Restano solo i cari e vecchi traversoni alla ricerca dell'incursione aerea ma i tentativi di Segre e Soleri sono fuori misura e il tempo scorre fino all'inesorabile condanna del triplice fischio. Il Palermo resta dunque a 7 punti (gli stessi del Sudtirol, prossimo avversario dopo la sosta) più vicino alla zona calda che all'alta classifica, dove adesso si trovano i ciociari a quota 12.

Il tabellino

Frosinone (4-3-1-2): Turati; Samprisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta (78' Cotali); Kone (78' Oliveri), Boloca, Mazzitelli (68' Lulic); Garritano (68' Ciervo); Caso, Moro (83' Mulattieri). All.Grosso