Franco Vazquez dopo la standing ovation del Barbera: "Grazie a tutti i tifosi palermitani, sempre nel mio cuore"

Ad un minuto dal novantesimo di Palermo-Cremonese tutto lo stadio si alza in piedi: Franco Vazquez viene sostituito da Okereke. È la meritata standing ovation che il Renzo Barbera ha tributato al Mudo, dopo i suoi splendidi anni vissuti in maglia rosanero. Gli applausi affettuosi del suo ex pubblico non hanno lasciato indifferente il calciatore, che su Instagram ha voluto ringraziare i tifosi rosanero.

“Grazie a tutti i tifosi del Palermo per gli applausi. È stato emozionante vedervi di nuovo. Vi auguro il meglio per il futuro. Sempre nel mio cuore”, ha postato il Mudo.

Con il Palermo Vazquez ha giocato 109 partite, segnando 22 reti. Con le sue giocate molti club europei misero gli occhi su di lui, poi fu il Siviglia a mostrare l’interesse più forte e ad aggiudicarsi le prestazioni del talentuoso tuttocampista.

Un amore nato sin da subito quello tra Palermo e Vazquez: in molti hanno sognato un suo ritorno, dopo la fine del suo rapporto con il Parma. La standing ovation era doverosa, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa stagione dopo la gara del Tardini. In quella circostanza lo stesso giocatore aveva risposto a diverse offese ricevute da presunti tifosi rosanero. "Ai tifosi rosanero che mi stanno insultando su Instagram gli dico che adesso difendo la maglia del Parma e farò di tutto per vincere come nel passato ho fatto con voi, ma il rispetto e l'amore per i vostri colori e il popolo ci sarà sempre. E ultima cosa, guardate dopo i gol che abbiamo fatto neanche ho gridato. Vi auguro il meglio per la fine del campionato e grazie anche a quei tifosi che mi sostengono e capiscono com'è il calcio. Un abbraccio grande".

Gli applausi durante il Boxing Day chiudono definitivamente la vicenda e ribadiscono, semmai ce ne fosse bisogno, il legame profondo tra il Mudo e Palermo.