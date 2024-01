Da Foti a Giacomazzi: la panchina della Roma e quegli intrecci palermitani

Da Salvatore Foti a Guillermo Giacomazzi, la panchina della Roma continua a intrecciarsi con vicende palermitane. Lo scossone di questa mattina nel club giallorosso con Josè Mourinho esonerato e la bandiera Daniele De Rossi al timone, mette la parola fine anche all'avventura capitolina del 35enne Salvatore Foti - nato a Palermo e chiamato curiosamente Lillo come il presidente della Reggina di qualche anno fa - che era il vice del vate di Setubal.

Un viceallenatore particolare, che grazie alle frequenti squalifiche di Mou, al punto che era spesso lui il titolare della panchina romanista. Ex attaccante di Sampdoria, Brescia e Lecce, Foti ha fatto il suo esordio in A proprio coi blucerchiati. Era chiamato il "nuovo Ibra" per le sue caratteristiche. Ma dopo un inizio sfavillante (gol e assist in Samp-Messina) è stato costretto a poco a poco ad arrendersi ai frequenti infortuni.

Quindi l'avvio alla carriera da allenatore. Nel 2016 ha fatto parte dello staff di Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino. Due anni fa ha preso il posto di Sacramento cercando di dare il suo contributo e imparare il più possibile da Mourinho. Per poi tentare di mettersi in proprio. Cosa che magari potrebbe succedere dal prossimo anno.

Da "Lillo" Foti a nonno Guillermo Giacomazzi. L'ex centrocampista che ha militato per qualche mese nel Palermo nel 2007 farà parte dello staff di Daniele De Rossi e affiancherà il simbolo romanista alla guida tecnica. Ma Giacomazzi, 46enne di Montevideo, ha radici palermitane (acquisite) anche per motivi familiari. Sì, perché il suo nipotino, Matias, è frutto dell'amore tra sua figlia Stephanie e Antonino Gallo, terzino del Lecce classe 2000 in rampa di lancio e in odore di big. Gallo è cresciuto nell'asfalto dello suo Zen, per poi passare a 8 anni nel Palermo dove si è messo in luce nelle giovanili prima che lo prendesse il Lecce, il club a cui ha legato la carriera il suocero Giacomazzi. Tiago Pinto nei mesi scorsi aveva appuntato il nome del palermitano nella lista dei suoi obiettivi futuri. Ma il terremoto in casa Roma ha scompaginato tutto.