Verso Cosenza-Palermo, da valutare Diakitè: possibile ballottaggio tra Gomes e Segre

Seduta mattutina a Torretta per il Palermo di Michele Mignani. I rosanero hanno intensificato la preparazione in vista del match di sabato contro il Cosenza. Nel pomeriggio odierno la conferenza, la prima al centro sportivo di Torretta, del tecnico. Domani rifinitura, poi la partenza per la Calabria.

Nel corso delle esercitazioni tattiche è stata costantemente provata la difesa a 3: da un lato un 3-5-2, dall’altro un 3-4-1-2. Anche contro i calabresi, dunque, i rosanero confermeranno la linea difensiva vista con la Sampdoria. Segre, oltre a fare la mezzala, è stato anche “sperimentato” sulla corsia di destra, nel 3-4-2-1: curiosità, lo scorso anno nel match del Barbera di Pasquetta proprio contro il Cosenza, il centrocampista venne adattato sulla corsia di destra da Corini in un 3-5-2.

Buttaro, invece, ha ricoperto sia la posizione di braccetto di destra che di esterno. Salgono le quotazioni di Stulac: il play sloveno sembra aver scalato le gerarchie e si candida nuovamente per una maglia da titolare. Possibile ballottaggio tra Gomes e Segre.

Da valutare le condizioni di Diakitè: il difensore oggi non si è allenato con il resto dei compagni. Se il francese non dovesse farcela potrebbe anche essere rispolverato Marconi al centro della difesa, con Nedelcearu e Ceccaroni a completare il terzetto da braccetti.