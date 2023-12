Eccellenza, girone A: l'Athletic Club Palermo pareggia 1-1 contro la Folgore Castelvetrano

Secondo pareggio consecutivo per l'Athletic Club Palermo. Al Paolo Marino di Castelvetrano, la formazione guidata da Gabriele Cipolla, alla prima panchina in carriera in Eccellenza, ha pareggiato 1-1 contro la Folgore nel match valido per la 13^ giornata del girone A.

Un match fatto di tanti strappi e poco ritmo: meglio la Folgore nella prima frazione, più vivace l'Athletic nella ripresa. La sfida inizia su ritmi bassi e a sbloccarla è un episodio al 16', quando l'arbitro assegna un calcio di rigore ai trapanesi per un fallo di mano commesso da Birardi. Dal dischetto Altieri non sbaglia. La Folgore trova anche la rete del virtuale 2-0 con Fumuso, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La migliore chance per l'Athletic nel primo tempo è con Manfrè: il suo tiro dal limite termina a lato.

Nella ripresa partono meglio i nerorosa che al 51' pareggiano i conti con Caronia che si smarca al limite dell'area e batte Pizzolato sul primo palo. L'Athletic ha anche la chance per completare la rimonta con Manfrè, ma Pizzolato respinte il suo tiro. Nell'ultima mezz'ora non arrivano palle gol per le due squadre che devono accontentarsi del punto, salendo entrambe a quota 16 punti.

L'Athletic tornerà in campo sabato 9 dicembre al Favazza di Terrasini contro la Supergiovane Castelbuono per la penultima partita del girone d'andata.

Il tabellino

FOLGORE CASTELVETRANO-ATHLETIC CLUB PALERMO 1-1

Marcatori: 16'pt rig. Altieri (F), 6'st Caronia (A)

FOLGORE CASTELVETRANO: Pizzolato Gior., Lupo, Tarantino, Fumuso, Chieffo, Giuffrida, Achour, Toure, Fofana, Altieri (21'st La Francesca), Murania. A disp.: Ignoto, Ala, Pizzolato Gioe., Sanci, Spanò, Ciolino, Lovisi, Maniscalco. All.: Colombo

ATHLETIC CLUB PALERMO: Di Maria, Birardi, Amorello, Antona, Giuliano, Corsino G. (19'st Graziano), Pucci, Manfrè, Mercanti (31'st Corsino N.), Caronia (41'st Alessi). A disp.: Ragone, Tonrambè, La Rosa, Caruso, Mondino, Alaimo. All.: Cipolla

Arbitro: Yari Lauria di Agrigento

Ammoniti: Altieri (F), Amorello (A), Antona (A), Mustacciolo (A), Caronia (A)