Calcio, al campo Fincantieri selezionati 3 giovani atleti per la Nazionale EuroMediterranea Fc Stars

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con il secondo e ultimo giorno di incontri, manifestazioni e selezioni, si è conclusa ieri la kermesse dedicata alla Giornata Internazionale della Solidarietà Umana, istituita nel 2005 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Identificata come uno dei valori fondamentali e universali basilari per le relazioni tra i popoli, la Giornata dedicata alla solidarietà è stata istituita per dare voce e rivolgere l'attenzione verso il prossimo e la tolleranza al fine di sensibilizzare le giovani generazioni e educarle a gesti di sincera solidarietà. Di pari passo con il Parlamento Europeo dei Diritti Umani, la Nazionale EuroMediterranea Fc Stars ha così dato vita a questa due giorni svoltasi presso il campo sportivo della Fincantieri a Palermo dove si è tenuta una prima selezione di giovani calciatori candidati alla convocazione nei ranghi della stessa Nazionale.

Un vero e proprio stage al termine del quale giovani del Gambia, del Ghana e del Marocco, oltre a diversi ragazzi provenienti da quattro scuole calcio palermitane, sono stati attentamente seguiti dai selezionatori in vista dei prossimi impegni della nuova formazione. Al termine della selezione soltanto tre giovani calciatori hanno timbrato il visto d’accesso. "Un valore assoluto che va oltre ogni barriera razziale, ogni etichetta, ogni nefandezza – ha riferito Vincenzo Lipari, presidente della Nazionale EuroMediterranea - Questa è la vera gioia che diffondono i giovani da cui c’è tanto da apprendere. La vera speranza per il futuro, infatti, risiede in loro, unici in grado di abbattere i muri dell’egoismo e di creare accoglienza e solidarietà. Un ringraziamento va al presidente dell’Asd Fincantieri, Sebastiano Calì, per averci concesso la disponibilità del centro sportivo dell’Acquasanta qui a Palermo per lo svolgimento di queste positive quanto importanti iniziative".

All’evento erano presenti l’ex rosanero “Ciccio” Galeoto, il direttore sportivo Filippo Di Fatta e l’attuale allenatrice della Nazionale femminile di calcio del Venezuela Pamela Conti, quest’ultima recentemente inserita nello staff tecnico della nuova Nazionale EuroMediterranea Fc Stars in qualità di collaboratrice.