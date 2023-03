C'è un nuovo Amauri e lo manda Miccoli, il figlio dell'attaccante brasiliano al Lecce

Il figlio dell'ex attaccante del Palermo, Amauri, sarà presto un giocatore del settore giovanile del Lecce. Hugo de Oliveira, 16 anni, che vive da qualche mese in Salento, ha impressionato anche Fabrizio Miccoli, compagno in rosanero dello stesso Amauri. Un talento che dalle parti del via del Mare non vogliono farsi scappare. E così il responsabile dell'area tecnica dei giallorossi, Pantaleo Corvino, che aveva già acquistato il brasiliano nel 2012 dalla Juventus, adesso ha deciso di ingaggiare Amauri jr.

La storia dell'affare è stata raccontata dalla Gazzetta dello Sport. "Per quanto Amauri non abbia mai indossato la maglia giallorossa - si legge sul quotidiano sportivo - il Salento è già diventata una terra cara alla sua famiglia. Specializzatosi nell’esportazione di vini verso gli Usa, un anno fa l’ex centravanti è diventato socio in affari di Fabio Cordella, noto imprenditore vinicolo, che ha lanciato una bottiglia dedicata proprio ad Amauri. Tornato a Lecce per il matrimonio di Cordella, l’italobrasiliano ha ritrovato tanti amici conosciuti in giro per l’Italia. Su tutti Fabrizio Miccoli, partner d’attacco ai tempi del Palermo, che è rimasto stupito dalle qualità del piccolo Hugo".

Amauri jr è nato a Roma e ha il doppio passaporto. E' un attaccante rapido, fantasioso e capace anche di giocare sulla fascia. Si allena già con l'Under 16 del Lecce ed è in attesa del via libera della federazione per il tesseramento.