Feralpisalò-Palermo, le probabili formazioni: Di Mariano favorito su Insigne

Vincere in trasferta per porre fine a un digiuno troppo lungo, fatto di 4 mesi pieni senza vittorie lontano da Monte Pellegrino. Il Palermo di Eugenio Corini, dopo aver sostenuto questa mattina la rifinitura a Torretta, nel primo pomeriggio è partito alla volta di Piacenza dove domani affronterà la Feralpisalò.

Il match del Garilli può rappresentare, davvero, una tappa di notevole importanza. I rosanero, infatti, non vincono in trasferta dallo scorso 7 ottobre 2023: piazzare un blitz vincente sarebbe significativo in vista della prossima gara in casa, lo scontro diretto contro il Como. La partita contro i leoni del Garda certificherà le ambizioni dei rosa: se si crede ancora nella promozione diretta (la classifica lo impone) fare risultato al Garilli appare necessario. Alla squadra di Corini manca quella continuità di vittorie imprescindibile per sognare in grande. Adesso nel calendario è possibile trovare un alleato efficace, così come nei quasi tremila tifosi in trasferta previsti sugli spalti dello stadio piacentino. Insomma, i jolly sono esauriti ed è vietato commettere passi falsi.

Pochi dubbi di formazione per il Genio, che può contare sull’apporto di quasi tutti. In difesa a destra confermatissimo il treno Diakitè, a sinistra ci sarà Lund, al centro la coppia Nedelcearu-Ceccaroni. Un'assenza dell'ultim'ora: Simon Graves non ha svolto la seduta di rifinitura in seguito a un trauma contusivo alla tibia destra rimediato in allenamento. Il difensore non sarà disponibile per domani.

I tre a centrocampo sono, ormai, intoccabili: troppo prezioso il lavoro svolto da Ranocchia, Gomes e Segre. In avanti si profila un ballottaggio tra Insigne e Di Mariano sulla corsia di destra: il palermitano appare leggermente favorito. Del resto, il numero dieci ha piazzato 3 assist in 2 partite e sembra più in forma rispetto all’omologo napoletano. Di Francesco agirà sulla sinistra, capitan Brunori al centro dell’attacco. Nella ripresa potrebbe vedersi in campo Chaka Traorè: il nuovo acquisto è stato provato in allenamento come esterno sinistro. Nell’elenco dei convocati figura anche Mancuso: l’attaccante, reduce da un’operazione alla mano, ha svolto il lavoro di campo nella rifinitura odierna a Torretta.

Le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Hergheligiu, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Qui Feralpisalò

“Viviamo un momento positivo e dobbiamo cercare, con tutte le nostre forze, di farlo continuare”. Il tecnico della Feralpisalò, Marco Zaffaroni, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore conosce le insidie del match di domani ma è fiducioso: “Il livello è alto, affrontiamo il Palermo con la stessa intensità e voglia con la quale abbiamo affrontato le ultime gare. I rosa sono in condizione ottima, hanno fatto una grande partita col Bari, sono una squadra di altissimo livello e si sono completati col calciomercato”.

Parole di elogio, da parte dell’allenatore, nei confronti della squadra di Corini: “Il Palermo gioca bene ed è organizzato, ha grandi individualità, noi dovremo fare una grande gara. I rosanero hanno giocatori con qualità importanti, tutti possono fare gol. L’attenzione dovrà essere massima. La gara d’andata? È molto lontana, sia noi che loro siamo cambiati. La caratteristica principale dei rosa è l’abilità d’inserimento dei centrocampisti - ha concluso - i difensori sono temibili nelle palle inattive: la squadra è costruita per vincere”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Il Palermo non vince in trasferta dalla gara del Braglia di Modena dello scorso 7 ottobre: in quella circostanza i rosanero riuscirono ad imporsi 2-0. Nelle ultime 6 trasferte 4 pareggi e 2 sconfitte per la formazione di Corini.

I rosanero vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva: due successi di fila mancano addirittura dalla prima settimana di ottobre (Sudtirol, Modena). Nello specifico, 2 vittorie consecutive senza subire reti da settembre (Feralpisalò e Ascoli). Il Palermo ha segnato 40 gol in campionato: 7 reti dai difensori, 14 dal centrocampo e 19 dall'attacco. In serie B, nella storia, in questo momento del campionato solo agli inizi degli anni '30 il Palermo aveva segnato più gol di adesso: 55 in quella circostanza.

La Feralpisalò vive un ottimo momento: 14 punti ottenuti nelle ultime 7 gare. I leoni del Garda sono reduci da tre risultati utili di fila: la squadra va a caccia del poker. Per la Feralpisalò due vittorie consecutive in casa, contro Catanzaro e Lecco: l'ultima neopromossa in B ad ottenere 3 successi di fila in casa è stato proprio il Palermo, nella scorsa stagione. Tra il dicembre 2022 e il febbraio 2023 arrivarono 3 vittorie consecutive al Barbera.

I precedenti di Palermo-Feralpisalò sono soltanto tre: due risalgono ai playoff della stagione di Serie C 2021/22, l'altro è rappresentato dal 3-0 del Barbera dell'andata. In occasione di quel doppio confronto in serie C nacque un bel gemellaggio tra i tifosi del Palermo e quelli della Feralpisalò. Per la sfida di Palermo, la Feralpi indossò una maglia speciale durante il riscaldamento: una maglia dedicata alla legalità, un omaggio agli eroi siciliani Falcone e Borsellino. "#Capaci di andare oltre al dualismo sul campo. #Capaci di credere fortemente nella legalità. #Capaci di inviare un abbraccio a Palermo, alla Sicilia, all’Italia intera. Oggi, 30 anni fa. Una ferita che non deve guarire. Per ricordare”. Queste le parole sulla pagina Facebook salodiana il 23 maggio scorso, condite dal commento dei rosanero: “#Capaci di considerarci tutti italiani, tutti umani, tutti dalla stessa parte. Grazie”.

Due gli ex di turno nella Feralpisalò: Felici e il palermitano Fiordilino, che però sarà squalificato. A proposito di Felici, dei 5 gol stagionali ai quali ha partecipato (2 reti e 3 assist) 4 sono arrivati in partite casalinghe.