Avversario, Var, arbitro donna: col FeralpiSalò è la serata delle prime volte per il Palermo

Per la prima volta in assoluto Feralpi Salò e Palermo si affrontano in una partita ufficiale che, per entrambe, vale un pezzo di stagione e anche di storia. Una prima volta che per il Palermo racchiude in sé altre prime volte: la prima con il Var, introdotto a partire da queste semifinali, nonché il primo match in assoluto della storia rosanero diretto da una donna, la sig.ra Ferrieri Caputi, fischietto già consolidato in terza serie. designata per dirigere il match.

In vista della gara Baldini è orientato a muoversi sulle sue certezze senza pensare alla gestione delle energie e ai diffidati, ben dieci tra cui i titolarissimi Brunori, Valente, Marconi e Lancini. Dall’Oglio, tornato dalla squalifica è pronto a tornare in mediana; Accardi, ormai recuperato, scalpita su Buttaro. La partita, in programma stasera alle 21 al Lino Turina, sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, su Sky Sport al canale 252 e su Raiplay.

Il tecnico del Palermo in tal senso è stato chiaro nella conferenza prepartita, guai a parlare di stanchezza: “In questo torneo non c’è tempo di pensare a queste cose, Se consideriamo questi fattori significa cercare alibi, la stanchezza può avercela pure chi gioca meno perché c’è pressione, voglia di far bene e poi la partita che ha sempre due facce, quella di chi la inizia e di chi la finisce. Ognuno deve avere delle determinate caratteristiche, possiamo ottenere di più quando la gara prende una certa piega e chi entra deve avere la freschezza per rendere fondamentali i cambi. Una chiave di lettura è la partita tra Real Madrid e Manchester City, con Ancelotti che tolto giocatori importanti e ha giustificato i cambi dicendo che in certi momenti in cui ritmo e tatticismo calano alcuni giocatori influiscono più di altri. Io prendo questo insegnamento da un grande allenatore, non copiandolo ma facendo tesoro della sua esperienza".

Baldini ha poi parlato anche degli avversari, in termini lusinghieri: “La Feralpisalò è un'ottima squadra, con un bravo allenatore e delle idee giuste che se non anticipi possono farti male. Abbiamo preparato la partita con professionalità, sapendo che è un avversario tosto arrivato qui con merito. Il Palermo c'è e vuole arrivare fino in fondo, con rispetto verso un avversario che studiamo e consideriamo anche più forte di quello che è per dare di più sul campo”.

L’allenatore di Massa ha accolto positivamente la designazione della sig.ra Ferreri Caputi: “Sono contento, una donna non ha nulla di meno di un uomo e mi dispiace che ce ne siano poche, ce ne dovrebbero essere di più. Quest’anno ci sono tanti errori arbitrali che se li avesse fatti una donna li avrebbero ingigantiti, mentre se c'è un uomo ci si passa spesso sopra: questo non va bene, anche le donne hanno diritto di sbagliare come di ambire a questa carriera. Ho visto molti arbitri sotto la media, che vogliono dimostrare la personalità perché vengono qui davanti a 35 mila persone per far vedere che non hanno paura ma alla fine sbagliano due volte. L’arbitro non deve avere emozioni ma arbitro: se la metti sul piano emozionale vuol dire che non c’è arbitrio. La donna ha un senso di equità maggiore dell’uomo perché questo è legato al potere mentre la donna ha dovuto soffrire di più per conquistare il suo spazio”.

Qui Palermo

Baldini ritrova Dall’Oglio dopo la squalifica e Accardi, ormai ristabilito. Entrambi scalpitano per una maglia da titolare ma mentre il centrocampista milazzese sembra essere destinato a riprendere posto in mediana, lo stopper palermitano dovrà vedersela con un Buttaro in ascesa nelle ultime partite. Al netto del ballottaggio per il ruolo di terzino si va verso l’11 tipo di questo finale di stagione.

Qui Feralpi Salò

Mister Vecchi dovrà fare a meno per squalifica del suo capitano, il difensore centrale Legati: una circostanza questa che apre le porte della titolarità all’ex rosanero Eros Pisano, che dopo una vita da terzino adesso si è riciclato come stopper. L’altro ex Palermo Corrado è pronto a scendere in campo a sinistra: a completare il reparto difensivo Bacchetti in mezzo e Bergonzi a destra. A centrocampo si va verso la conferma del terzetto composto da Ballestrero, Carraro ed Hergheligiu. Sulla trequarti è ballottaggio tra Siligardi e Di Molfetta per chi giocherà a sostegno del duo Guerra-Miracoli.

Le probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; Dall’Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

FeralpiSalò (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Ballestrero, Carraro, Hergheligiu; Siligardi; Guerra, Miracoli.