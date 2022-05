La Feralpisalò in campo a Palermo con Falcone e Borsellino stampati sulle maglie

Serie C Girone C

Al di là di quello che sarà il verdetto del campo la semifinale playoff tra Feralpisalò e Palermo si è distinta per il clima sereno che si è creato in tutta la settimana tra le due realtà, un clima all’insegna della cordialità, della simpatia e soprattutto del rispetto. La società bresciana, in vista della sfida di ritorno in programma stasera, ha deciso di rendere omaggio alla memoria di due simboli di Palermo, ovvero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con una divisa celebrativa.

Già il 23 maggio, trentesimo anniversario della strage di Capaci, la società gardesana aveva ricordato Giovanni Falcone con un post sulla propria pagina Facebook. Quest’oggi il presidente del club bresciano Giuseppe Pasini si è recato assieme al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sul luogo dell’eccidio mafioso rendendo omaggio al magistrato e alle vittime di quella strage, la moglie di Falcone Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.

Stasera invece la Feralpisalò scenderà in campo al Renzo Barbera con una maglia speciale: alla bluverde del club infatti è stata aggiunta l’immagine di Falcone e Borsellino in rilievo bianco. Un’iniziativa voluta dal club bresciano per “mandare un messaggio di legalità, di unione, nella lotta alla mafia da Nord a Sud” come scritto nei canali social della società. Società alla quale va tributato un plauso per un gesto che dimostra una grande sensibilità e riconoscenza