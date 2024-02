La rincorsa alla Serie A passa dall'Emilia, previsto esodo palermitano: "Feralpisalò in salute, dobbiamo vincere"

"Voglio vedere i miglioramenti, non possiamo accontentarci di una buona prestazione". Eugenio Corini ha le idee chiarissime in vista della trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò: il tecnico rosanero, in conferenza stampa, ha ribadito l'importanza di fare risultato anche sabato pomeriggio. Ottenere l'intera posta in palio sarebbe straordinariamente importante in vista del big match contro il Como, in programma al Barbera sabato 17 febbraio.

Il Genio ha sottolineato la necessità di ottenere una vittoria, visto che i tre punti fuori casa mancano da 4 mesi: i rosanero non effettuano blitz vincenti dallo scorso 7 ottobre contro il Modena al Braglia. Evidentemente troppi i giorni di digiuno dal successo lontano dalle mura amiche.

"La partita di Piacenza è di fondamentale importanza - ha esordito Corini - può definire un percorso, un'identità: siamo in un momento simile a quello vissuto prima della trasferta di Cittadella. Purtroppo lì non siamo riusciti a fare un buon risultato ma siamo stati bravi poi a voltare pagina, a ricominciare. Affrontiamo una squadra in salute, lo dimostrano i risultati: in questi due mesi hanno acquisito fiducia e consapevolezza nei loro mezzi. Zaffaroni sta facendo un ottimo lavoro ma noi abbiamo i mezzi per fare bene".

Il periodo negativo, si augura Corini, sembra essere alle spalle: il gruppo ha saputo rialzarsi dopo le cadute. "Nel momento delicato la squadra ha avuto le palle di affrontare le partite - ha precisato l'allenatore - abbiamo affrontato i nostri avversari con coraggio, prendendoci anche dei rischi. La squadra ha accettato il rischio, consapevole che occorre migliorare sempre di più. E' un percorso, una linea che va seguita sempre".

Il tecnico approfondisce, poi, il digiuno dalle vittorie in trasferta: "E' oggettivo che in trasferta sia mancato qualcosa - ha puntualizzato - la vittoria manca da un po' e faremo di tutto per ottenerla sabato. Spesso parlavamo del fattore Barbera, nelle ultime partite il nostro stadio è tornato decisivo: dobbiamo, adesso, andare a prenderci qualcosa anche fuori casa. Ogni partita è un'occasione, vogliamo sfruttarla al meglio".

In chiusura il tecnico ha parlato delle condizioni di Mancuso, operato alla mano, e della prima settimana in gruppo di Chaka Traorè: "Mancuso ha dovuto subire questo intervento alla mano, è rimasto a riposo. Vediamo come sta, ho l’idea di convocarlo ma dipende da lui. Chaka? Sta bene - ha concluso - è sveglio e si è integrato benissimo: sono sicuro che ci darà una mano".