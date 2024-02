Il Palermo soffre, poi si sveglia nella ripresa: gol di Ranocchia e Soleri, rosanero a 3 punti dal secondo posto

Centoventisei giorni dopo il Palermo torna a vincere in trasferta: i rosanero battono 2-1 la Feralpisalò al Garilli di Piacenza. Ranocchia e Soleri consegnano tre punti fondamentali agli uomini di Corini, che si portano così a soli tre punti dalla promozione diretta. Dopo un primo tempo piuttosto opaco caratterizzato da ritmi troppo bassi nelle fila rosanero, con i padroni di casa che hanno sfiorato più volte il vantaggio, nella ripresa il Palermo ha provato a rendersi più pericoloso. È necessaria un’invenzione di Ranocchia per sbloccare il risultato, quindi un colpo di testa perentorio del solito Soleri subentrato a Brunori per consolidare il vantaggio. Nel primo minuto di recupero Dubickas riapre i giochi ma non basta. Un blitz di straordinaria importanza per il Palermo, che ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo il successo casalingo della scorsa settimana contro il Bari.

Gomes out per sindrome influenzale, c'è Stulac

Corini dà fiducia a Di Mariano, titolare al posto di Insigne. Il Genio, però, deve fronteggiare un’assenza dell’ultim’ora: Claudio Gomes out per una sindrome influenzale, al suo posto torna dal primo minuto Leo Stulac. La Feralpisalò inizia la gara con ottimo ritmo ed è subito pericolosa, con Zennaro e Di Molfetta che si fanno vedere dalle parti di Pigliacelli. I rosanero hanno alcune difficoltà in fase di costruzione, manca un po’ di pulizia nell’uscita della manovra.

La linea a 5 dei padroni di casa è compatta, limitati gli spazi sfruttabili dal Palermo: poco movimento senza palla, peraltro, da parte degli uomini di Corini. Al 21’ grande chance per la Feralpi: Compagnon, a botta sicura, trova la traversa dopo una conclusione dal centro dell’area. Deviazione di Lund che sporca il tiro, probabilmente decisiva. Un istante dopo grande stacco di Ceppitelli, Pigliacelli risponde con una bella parata in angolo. Al 35’ ci prova Di Francesco, conclusione fuori misura. Due minuti dopo Brunori angola il tiro bene ma Pizzignacco riesce in qualche modo a salvarsi. Al 41’ Lund non riesce a trovare la zampata vincente, dopo un bel taglio in area e l’assist di Diakitè. Al 46’ ghiotta chance per Kourfalidis, decisivo ancora Lund nell’evitare il vantaggio ai padroni di casa. Il primo tempo termina senza reti: più ombre che luci nel Palermo, ritmi troppo bassi per fare male alla difesa avversaria.

La ripresa

Ad inizio ripresa Felici è costretto ad abbandonare il campo per un problema rimediato verso la fine della prima frazione, al suo posto Tonetto. Al 53’ Brunori controlla male il pallone in area e sfuma così un’ottima occasione. Cinque minuti dopo Segre a porta sguarnita non trova l’angolo giusto, dopo l’uscita di Pizzignacco che gli consegna il pallone. Al 60’ Corini sostituisce Di Mariano, ammonito, con Roberto Insigne. Cinque minuti dopo il napoletano rischia un autogol clamoroso: colpo di testa all’indietro che si stampa sulla traversa. Al 68’ la gara si sblocca e ci pensa sempre il solito Ranocchia: colpo d’esterno vincente straordinario dopo un pregevole controllo di coscia, battuto Pizzignacco.

Corini, quindi, cambia proprio Ranocchia con Coulibaly e Soleri con Brunori. Al 75’ il raddoppio rosanero: bella palla di Di Francesco e stacco di testa perentorio di Edo Soleri. Con forza e con prepotenza il numero 27 batte il portiere avversario. A cinque minuti dalla fine Corini richiama in panchina Lund e Di Francesco, dentro Aurelio ed Henderson. Al 91’ la Feralpi accorcia le distanze: dopo la traversa di Pietrelli è Dubickas a ribadire in rete. Negli istanti finali tanta sofferenza ma alla fine il Palermo porta a casa un successo preziosissimo.

Tabellino e pagelle

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco 6; Balestrero 6, Cepppitelli 6,5, Martella 6; Bergonzi 6, Kourfalidis 6, Zennaro 6, Di Molfetta 5,5 (70’ Pietrelli 6), Felici 6,5 (49’ Tonetto 5,5); Compagnon 6 (70’ Dubickas 6,5), La Mantia 6 (70’ Manzari 6). Allenatore: Zaffaroni 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Diakité 6, Nedelcearu 5,5, Ceccaroni 5,5, Lund 6,5 (85’ Aurelio sv); Ranocchia 7 (70’ Coulibaly 6), Stulac 5, Segre 6; Di Mariano 5,5 (60’ Insigne 5,5), Brunori 5,5 (70’ Soleri 6,5), Di Francesco 6 (85’ Henderson sv). Allenatore: Corini 6,5.

Arbitro: Fourneau (Roma 1) 6.

Ammoniti: 43’ Di Mariano, 49’ Nedelcearu, 57’ Ranocchia, 60’ Di Molfetta, 82’ Lund.

Reti: 69’ Ranocchia, 75’ Soleri, 91’ Dubickas.