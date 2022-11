Palermo, ti ricordi di Brienza? L'ex rosanero torna in campo a 43 anni!

Nomini Franco Brienza e qualsiasi tifoso del Palermo non può che andare indietro nela mente al 5 febbraio 2005, quando con un suo gol i rosanero di Guidolin - neopromossi in A - batterono la Juventus di Capello. Ora, a 43 anni suonati, l'ex attaccante del Palermo torna a giocare in Eccellenza, nella "sua" Ischia.

Quel sinistro che bucò Buffon

Al Renzo Barbera arriva la super Juventus allora allenata da Fabio Capello, che in attacco può contare sulla coppia formata da Zlatan Ibrahimovic e David Trezeguet. I bianconeri, privi di Camoranesi e Nedved, soffrono l'aggressività del Palermo che prima del quarto d'ora sblocca il match: su una punizione di Corini, Buffon respinge al limite dell'area dove si trova Franco Brienza che si coordina con uno stupendo sinistro al volo che batte il portierone bianconero. Il Renzo Barbera esplode in un boato impressionante. Nella ripresa lo stesso "Ciccio" Brienza potrebbe addirittura raddoppiare ma stavolta Buffon gli dice di no. Poco male, comunque, per i rosanero: la rete di Brienza infatti basta per ottenere la vittoria e regalare una notte da sogno al popolo palermitano. In quella stagione arrivò anche la prima convocazione in Nazionale e l'esordio in amichevole contro la Serbia. Tre giorni dopo, contro l'Ecuador, Brienza servì al compagno di squadra Toni l'assist per l'1-1 ma dopo quel match non riuscirà più a vestire l'azzurro.

Ritorno in campo

A 43 anni, dopo l'ultima stagione in Serie D nel 2019 con il Bari promosso in Serie C, Franco Brienza ha deciso di tornare in campo. E lo farà in Eccellenza, all'Ischia, dove vive da anni. La notizia era nell'aria dai primi di ottobre, ma ora trova conferme: un nuovo rapporto fra Brienza e l'Ischia, con l'ex portiere rosanero Pino Taglialatela presidente e con Enrico Buonocore allenatore. Domenica, in casa contro il Montecalcio, Brienza dovrebbe tornare in campo. Un nuovo capitolo della sua storia, infinita, con il pallone di cuoio...