Europei al via, convocato solo un giocatore del Palermo: è Ionut Nedelcearu

E' una delle formazioni che incarna alla perfezione il ruolo di potenziale mina vagante ed è l'unica che ha convocato un giocatore del Palermo: Ionut Nedelcearu. La Romania non sembra curarsi troppo dei giudizi “sulla carta”, che l’avrebbero voluta ad esempio in palese difficoltà per vidimare il biglietto d’ingresso ad Euro 2024. Eppure, la grande organizzazione tattica ed attenzione alla fase difensiva, fondendosi alla compattezza che il ct Iordănescu, potrebbero davvero essere armi in grado di dare fastidio a più di una formazione, a partire da quelle ricomprese nel gruppo E. Dove il Belgio (che i Tricolorii affronteranno la sera del 22 giugno a Colonia) sembra destinato a tagliare il traguardo per primo, ma che potrebbe riservare una lotta serrata per aggiudicarsi la seconda piazza buona per passare il turno. Determinanti in questo senso, per la Romania, i match contro l’Ucraina (all’Allianz Arena di Monaco il pomeriggio del 17 giugno) e contro la Slovacchia il 26 giugno a Francoforte. Perché la prolungata imbattibilità in gare ufficiali – l’ultima risale a due anni fa, lo 0-3 casalingo col Montenegro nel Girone 3 della Lega B di Nations League) non può davvero essere solo frutto del caso.

Nedelcearu, 28 anni, vanta già 27 presenze in Nazionale maggiore. Oltre al difensore romeno saranno presenti otto ex giocatori del Palermo. Si tratta di George Puscas (anche lui della Romania), Simon Kjaer (Danimarca), Josip Ilicic e Jasmin Kurtic (Slovenia), Pawel Dawidowicz (Polonia), Roland Sallai (Ungheria), Matteo Darmian e Bryan Cristante (Italia)