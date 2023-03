Altro passo avanti verso l'Europeo 2032 di calcio in Italia: presentate le 11 città candidate, c'è Palermo

La commissione Cultura del Senato ha dato il via libera a una risoluzione che impegna il governo a sostenere la candidatura avanzata dalla FIGC per l'organizzazione della fase finale dei Campionati Europei di calcio Uefa Euro 2032. Il documento, presentato in commissione dal relatore Filippo Melchiorre (FdI) prevede, tra l'altro, che sia assunta "ogni opportuna iniziativa di propria competenza che valorizzi l'interesse nazionale rispetto a tale evento e alle relative eredità". Si impegna inoltre il governo "a garantire il necessario supporto per il miglioramento delle infrastrutture sportive e ancora "ad assumere iniziative al fine di favorire la promozione dei territori interessati e una loro maggiore visibilità a livello internazionale, anche nell'ottica della valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale presente nelle città candidate a ospitare l'evento sportivo".

Ma quali sono le città scelte per ospitare gli europei di calcio che si disputeranno tra nove anni? Undici gli stadi candidati a ospitare le partite, si tratta di Palermo, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari e Bari. Città che ospitano impianti capaci di ospitare almeno 30 mila spettatori. Il dossier ufficiale per la candidatura dovrà essere consegnato alla Uefa entro il 12 aprile per sfidare la Turchia. Anche la Russia si era candidata per ospitare gli europei ma dopo l'invasione dell'Ucraina il governo europeo del calcio ha bandito le squadre russe dai tornei internazionali.

Il nostro Paese ha già ospitato gli Europei nel 1968 quando gli azzurri vinsero nella finale contro la Jugoslavia e nel 1980 quando l'allora Germania Ovest sconfisse in finale il Belgio. L'ultimo grande torneo calcistico organizzato in Italia sono stati i Mondiali del 1990.