Torna l’European Soccer Camp di Palermo: appuntamento dal 9 al 16 luglio

L’appuntamento è ormai un punto fermo dell’estate calcistica del capoluogo, portando con sé ogni anno novità tecnologiche, grandi sorprese e circa 100 iscritti provenienti da tutta Europa. E' pronto a tornare anche quest’anno, dal 9 al 16 luglio, l’European Soccer Camp di Palermo targato La Cavera Academy, stage calcistico internazionale che, da tredici anni, porta in Sicilia il metodo di allenamento e tecnica individuale adottato dai top club europei.

Nel corso degli anni hanno fatto tappa a Palermo personalità del mondo del calcio come Franco Baresi, Massimo Taibi, Marco Amelia, Generoso Rossi, Vincenzo Di Palma sino ad arrivare ai ‘locali’ Giacomo Tedesco e Totò Schillaci con, nell’edizione 2018, anche la Coppa del Mondo (nella versione replica di proprietà del testimonial Amelia).

"Non vediamo l’ora di tornare anche quest’anno per l’edizione numero 13 - spiega Francesco La Cavera, presidente dell’omonima Academy che da decenni opera in Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo e, appunto, Italia con i propri camp calcistici -. Dopo le due edizioni fortemente limitate dal Covid, quest’anno abbiamo registrato una grande voglia di tornare a viaggiare e partecipare a questa che noi consideriamo una vera e propria settimana da professionisti che facciamo vivere ai nostri iscritti".

Saranno circa 300 tra staff, atleti e atlete dai 6 ai 18 anni e le famiglie al seguito, che hanno voluto partecipare all’edizione 2022, permettendo all’organizzazione di chiudere con grande anticipo le disponibilità per quest’anno dall’estero: "Per noi è insieme un grande onore e una responsabilità ancora maggiore - prosegue La Cavera -. Ogni anno, da palermitano e amante della mia terra, tengo particolarmente a questo Camp, non solo dal punto di vista della proposta tecnica, con uno staff rodato da anni e dalla grande esperienza nazionale e internazionale, ma anche da quello della promozione e scoperta della nostra magnifica terra da parte degli ospiti stranieri, ogni anno letteralmente rapiti dalle nostre bellezze cittadine".

Anche per l’edizione 2022 non mancheranno le sorprese e gli eventi a margine del Camp. Confermato in blocco lo staff tecnico, impreziosito dalla presenza del testimonial e campione del Mondo 2006 Marco Amelia e nello staff tecnico dal palermitano Giacomo Tedesco, con oltre 200 presenze in carriera in Serie A. Grande protagonista sarà ancora una volta la tecnologia, con le strutture all’avanguardia del Centro Fisioterapico del Prof. Stanzione e le tecniche d’allenamento sviluppate insieme a T4Pro. Quartier Generale sarà, anche quest’anno, l’Hotel Saracen di Isola delle Femmine, mentre allenamenti e partite avranno luogo allo Sport Village Tommaso Natale. Ma non finisce qui.

"Quest’anno avremo una graditissima visita a sorpresa per tutti i nostalgici e amanti del pallone all’italiana - avverte La Cavera -. Nelle prossime settimane sui nostri social lasceremo qualche indizio per comporre l’identikit. Posso solo dire che sarà una visita che ci riporterà indietro di qualche anno a ricordi cult del nostro calcio".