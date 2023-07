European Soccer Camp 2023, torna l’evento di calcio giovanile europeo: Moscardelli ospite d'eccezione

Quattordici, come il numero di edizioni, e centoventi, ossia i ragazzi e ragazze che parteciperanno al camp e che per una settimana si ritroveranno a Palermo, arrivando da ogni parte d’Europa. Tutto pronto per il ritorno a Palermo, dall’8 al 15 luglio, dell’European Soccer Camp targato La Cavera Academy, il principale stage calcistico estivo per numero di iscritti e che coinvolge, geograficamente, più paesi tutti riuniti nel capoluogo siciliano.

Una settimana di calcio e divertimento, lavoro tecnico individuale e relax offerto dalle bellezze siciliane tra mare e cibo tradizionale. "I numeri di quest’anno rappresentano un piccolo, grande record che ci inorgoglisce e ci responsabilizza ancora di più - rivela Francesco La Cavera, presidente dell’Academy che ogni anno organizza tra Belgio, Olanda e Lussemburgo oltre venti camp, chiudendo poi la stagione a Palermo, sua città natale -. Come sempre, per noi, il primo obiettivo resta regalare a questi ragazzi, tutti compresi tra i 5 e i 17 anni, l’esperienza di una settimana da calciatori professionisti. Divertimento e condivisione come principale focus, e solo dopo quello del miglioramento tecnico".

Come ogni anno sono attesi a Palermo nomi d’eccezione: dall’Ambassador Marco Amelia alla Guest Star di questa edizione, quel Davide Moscardelli autentico eroe nostalgico di un calcio dei valori che, ormai, si sono un po’ perduti: "Riavere Marco con noi, come ogni anno, è un privilegio - prosegue La Cavera -. A Palermo è sempre ben voluto da tutti ed è il perfetto tramite dei nostri valori sportivi umani. La presenza di Davide Moscardelli impreziosisce il Camp in ogni aspetto. Un ragazzo che ama questo sport e che ha sempre preferito il gioco al richiamo del denaro e del business, pur possedendo doti tecnico da top player a livello mondiale. Due esempi perfetti da seguire per i nostri ragazzi".

L’Hotel Saracen di Isola delle Femmine sarà, anche per quest’anno, il quartier generale della carovana Esc, che ospiterà proprio giovedì 13 alle 18 un incontro aperto a tutti con Moscardelli, nel quale l’ex bomber di Chievo, Lecce e Bologna parlerà della sua vita in campo e fuori, mentre terreno dei doppi allenamenti giornalieri sarà la USD Panormus di viale Michelangelo. Uno staff tecnico di prim’ordine, composto da allenatori professionisti attualmente nei quadri di società di Serie A, Serie B e Serie C e ancora di figure di spicco del calcio palermitano, come mister Lia Pipitone ex portiere di Ludos Palermo, As Roma e della Nazionale Italiana di calcio femminile. Tutti gli ingredienti per un’altra edizione di successo che si aprirà, come di consueto, con la Conferenza di Presentazione in programma domenica 9 luglio alle ore 18 al Saracen Hotel di Isola delle Femmine.