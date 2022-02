Il Marineo strappa un punto ad Enna: i biancorossi restano a contatto con la zona play-off

Archiviata la delusione per la coppa il Marineo è tornato a pensare al campionato e alla corsa per l’accesso ai play-off ottenendo nel complesso un buon risultato. I biancorossi hanno infatti pareggiato 1-1 al Gaeta contro l’Enna. Dopo essere passata in svantaggio a inizio ripresa con Santonocito la squadra è riuscita a riacciuffare la partita con D’Agostino, al secondo gol consecutivo dal suo ritorno dal prestito. In virtù di questo risultato l’Oratorio San Ciro e Giorgio sale a 29 punti nel girone A di Eccellenza ad una lunghezza di distanza dal quinto posto occupato oltre che dall’Enna, anche da Nissa, Castellammare e Mazarese.

L’allenatore biancorosso Giuseppe Tumminia ha espresso le sue considerazioni sul match sottolineando gli aspetti positivi e negativi della partita: “Una buona prestazione e buon pareggio -afferma a PalermoToday - in un campo ostico contro una squadra forte tecnicamente avendo giocatori davvero importanti. Bravi i miei che dopo lo svantaggio, tra l'altro col loro attaccante che ha braccato il nostro capitano Maggio e quindi anche gli avversari mi dicevano che c'era stato un evidente fallo, ci abbiamo creduto e acquisito una buona padronanza del campo cercando il pareggio. Pareggio che è arrivato con D'Agostino che è in un ottimo stato di forma. La squadra dopo l'eliminazione della Coppa non si è disunita anzi tutt'altro. Adesso dobbiamo arrivare alla vittoria dopo questi 5 pareggi di fila, oggi ci siamo andati nuovamente vicini ma il forte tiro di Maggio è uscito di pochi millimetri. Abbiamo creato tante giocate in ripartenza ma siamo stati imprecisi a centrare l'ultimo passaggio. Questo è un aspetto sul quale cercheremo di migliorarlo durante la settimana perché essendo più precisi e incisivi potrebbe arrivare qualche gol in più da parte dei miei attaccanti”.