Marineo: Giuseppe Tumminia non è più l'allenatore biancorosso

Giuseppe Tumminia non è più l'allenatore dell'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. La società biancorossa ha comunicato sulla propria pagina ufficiale la fine del rapporto con l'allenatore palermitano che paga con l'esonero la sconfitta contro la Pro Favara e più in generale un girone di ritorno nel quale non è ancora arrivata una vittoria. Circostanze che hanno portato il Marineo a separarsi a malincuore dal tecnico per provare a dare una scossa alla squadra in vista del finale di stagione.

Tumminia lascia la squadra a 30 punti nel girone A di Eccellenza, frutto di un cammino che nel girone d'andata era stato esaltante, con la squadra che aveva espresso bel gioco assestandosi in alta classifica e sfiorando la finale di Coppa Italia di categoria, prima della flessione. Il club nei prossimi giorni annuncerà la nuova guida tecnica.