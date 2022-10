Eccellenza girone A 5^ giornata: successo esterno per Misilmeri sul Cus, primo punto per il Resuttana San Lorenzo

Va in archivio la quinta giornata del campionato di eccellenza, girone A. La Don Carlo Misilmeri batte, in trasferta, nettamente il CUS Palermo. Pareggio in trasferta, a Gela, per il Resuttana San Lorenzo. Nell’anticipo di ieri, la Parmonval crolla a Mondello contro Casteldaccia, 0-4 il finale.

Akragas 2018 - Oratorio S. Ciro e Giorgio 3-0?

Partita a senso unico all'Esseneto di Agrigento: la squadra allenata da Terranova rifila un tris all'Oratorio S. Ciro e S. Giorgio. In gol Pavisich, D'Alloro e Barrera

C.U.S. Palermo - Don Carlo Misilmeri 0-4

Torna alla vittoria la Don Carlo Misilmeri che supera di slancio il Cus Palermo. Le occasioni migliori le costruisce la squadra di mister Utro, che sfiora il gol due volte nei primi 40 secondi di gara. Al 28' ci pensa Seckan a battere Carnevale per la prima volta e sbloccare il match. Nel secondo tempo, poco dopo il quarto d'ora, Seckan raddoppia su punizione battuta da Concialdi. Gara dura e resa ancor più spigolosa dal temporale abbattutosi su Palermo nella ripresa, ma nel finale Mendola e Lucera chiudono la pratica. Mercoledì il ritorno di Coppa Italia contro l'Enna.

Castellammare Calcio 94 - Leonfortese 6-2 giocata sabato

Enna - Unitas Sciacca 3-1?

Allo stadio Generale Gaeta di Enna lo Sciacca andava alla ricerca della quinta vittoria in campionato, ma alla fine dei novanta minuti i neroverdi si arrendono ai padroni di casa. Il match termina 3-1 per Enna: gara dai ritmi alti ed intensi. I ragazzi di Brucculeri lottano con i denti in trasferta, ma alla fine si devono arrendere nel momento in cui rimangono in inferiorità numerica. Nella quinta giornata del Campionato di Eccellenza, lo Sciacca esce battuto dallo stadio Gaeta con il risultato di 3 a 1 e perde il primato in classifica. Una bella partita tra due squadre molto competitive che saranno certamente protagoniste del torneo. Al 18’ la partita si sblocca, grazie al vantaggio dei padroni di casa: è Cocimano a porre fine all’equilibrio e a siglare la rete dell’1-0 per la formazione di Strano. Nella ripresa lo Sciacca cresce col passare dei minuti, mettendo in difficoltà la difesa ennese. Al 56’ è Bellanca a trovare il gol dell’1-1: splendida punizione calciata in porta e palla che si insacca in rete. I ragazzi neroverdi provano a gestire il pari, nonostante l'avversario vada ad intensificare ulteriormente gli attacchi. Enna trova il gol del vantaggio al 76', grazie al solito Cocimano che firma così la doppietta personale. A sei minuti dalla fine lo Sciacca resta in dieci uomini, per l'espulsione di Daniello arrivata per doppia ammonizione. Nel recupero viene fischiato un calcio di rigore per i padroni di casa, che Amaya realizza senza problemi, spegnendo definitvamente le speranze dello Sciacca.

Nuova Città di Gela - Resuttana San Lorenzo 1-1

Un punto in trasferta per il Resuttana San Lorenzo, al Presti di Gela il match termina in parità. Resuttana San Lorenzo e Gela non vanno oltre il pareggio nella quinta giornata del Campionato di Eccellenza. Al vantaggio di Zappulla risponde Tomaino per i padroni di casa.

Parmonval - Casteldaccia 0-4 giocata sabato

Sconfitta nettissima per la Parmonval, che a Mondello crolla con un sonoro 0-4 contro il Casteldaccia. La squadra di mister Mineo, reduce dal convincente pareggio nel turno infrasettimanale contro l'Akragas, è apparsa in grande forma mentre i padroni di casa subiscono una battuta d'arresto sulla quale occorrerà riflettere. Le reti portano la firma di Bertolino, Selvaggio e Monti, quest'ultimo autore di una doppietta. A fine match, mister Marco Aprile ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della squadra. La società, dopo che il Consiglio ha discusso sul punto, ha accettato le dimissioni e ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto.

Pro Favara - Nissa F.C. 3-1

Allo stadio Bruccoleri di Favara esordio in panchina vincente per il nuovo allenatore, Gaetano Catalano, presentato in settimana al posto del dimissionario Tudisco. La squadra gialloblu batte la Nissa per 3-1, al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno espresso un buon calcio. Dopo 18’ i padroni di casa si portano subito in vantaggio: sblocca il match Graziano, su prezioso assist di De Luca. La Nissa reagisce e costruisce alcune interessanti palle gol. Al 36’ arriva il pareggio degli ospiti, firmato da Ortiz su calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Un minuto prima della fine della prima frazione di gioco Pro Favara ancora in vantaggio, grazie alla rete di De Luca. Si va al riposo sul risultato di 2-1 per i gialloblu. Nella ripresa la Nissa prova a creare pericoli all'undici di Catalano, senza però sortire l'effetto sperato. A dieci minuti dalla fine la Pro Favara chiude il match: è Dembelè a realizzare il tris. Bravo il calciatore a rimanere freddo davanti al portiere avversario e a batterlo con un piattone destro angolato.

SC Mazarese - Mazara 2-2

La classifica:

Akragas 13; Enna 13; Unitas Sciacca Calcio 12; Don Carlo Misilmeri 11; Casteldaccia 10; S.C. Mazarese.2 9; Pro Favara 9; Mazara Calcio 8; C.U.S. Palermo 6; Castellammare Calcio 6; Nissa F.C. 4; Parmonval 4; Oratorio S. Ciro E Giorgio Marineo 2; Nuova Città Di Gela 2; Leonfortese 1; Resuttana San Lorenzo 1.

Prossimo turno:

Casteldaccia - Pro Favara

Don Carlo Misilmeri - Enna

Leonfortese - Nuova Città di Gela

Mazara - Castellammare Calcio 94

Nissa F.C. - SC Mazarese

Oratorio S. Ciro e Giorgio - Parmonval

Resuttana San Lorenzo - C.U.S. Palermo

Unitas Sciacca - Akragas 2018