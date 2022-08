Eccellenza, annunciato il girone A: presenti sei compagini palermitane, ripescato il Cus Palermo

La Lnd Sicilia ha reso nota la composizione dei gironi di Eccellenza dopo aver definito la graduatoria dei ripescaggi. Nel girone A sono sei le squadre palermitane che prendono parte al massimo livello regionale: si tratta di Don Carlo Misilmeri, Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, Parmonval, delle due neopromosse Resuttana San Lorenzo e Casteldaccia e del Cus Palermo. La sezione calcistica della polisportiva universitaria è stata infatti ripescata dopo la retrocessione dello scorso torneo, in sostituzione del Monreale, che ha rinunciato all'iscrizione. L'altra squadra ad essere ripescata è il Gela, che prende il posto del Troina: un'altra piazza importante in un girone che si preannuncia di fuoco.

Nel raggruppamento infatti vi sono squadre espressione di capoluoghi di provincia come Akragas, Enna e Nissa, realtà storiche come Pro Favara, Sciacca, Mazara e Gela, compagini ostiche come Castellammare e Leonfortese. Per le squadre palermitane, siano quelle con ambizioni di vertice (come la Don Carlo Misilmeri), che mirano a confermarsi (come Marineo e Parmonval) o a salvarsi (come Resuttana, Casteldaccia e Cus) si prospetta una stagione impegnativa, visto anche il livello generale della competizione, ancora più alto dell'anno scorso. Qui sotto la lista completa:

Il girone A di Eccellenza

Akragas; Cus Palermo; Casteldaccia; Castellammare; Don Carlo Misilmeri; Enna; Gela; Leonfortese; Mazara; Mazarese; Nissa; Oratorio San Ciro e Giorgio; Parmonval; Pro Favara; Resuttana San Lorenzo; Sciacca.