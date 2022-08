Eccellenza, ecco il calendario del girone A: subito derby palermitano tra Parmonval e Resuttana

Esordio difficile per la Don Carlo Misilmeri chiamata allo scontro diretto contro la Pro Favara in trasferta. Debutto interno per Casteldaccia e Marineo contro Nissa e Mazara in casa. Sfida esterna a Castellammare per il Cus