Eccellenza, i risultati e la classifica della ventisettesima giornata

La ventisettesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno che dovrà essere completato coi recuperi di Canicattì-Enna e Marsala-Casteltermini, si è da poco conclusa, regalando dei risultati importanti. Il colpo di giornata lo ha messo a segno la Don Carlo Misilmeri, che espugna il Gurrera battendo lo Sciacca andando così a consolidare il suo piazzamento ai play-off. Play-off per i quali coltiva una piccola speranzina anche il Marineo, giunto alla sua quarta vittoria nelle ultime cinque partite nella partita contro il Castellammare: in attesa dei recuperi di Mazarese ed Enna il quinto posto dista solo un punto.

In bassa classifica la Parmonval, ormai salva, cede il passo alla Pro Favara. In zona retrocessione il Cus strappa da Caltanissetta un punticino che potrebbe essere vitale per continuare a sperare nei play-out in attesa dello scontro diretto tra Marsala e Casteltermini. Torna invece sconfitto da Mazara il Monreale che re. Qui sotto la panoramica completa di risultati e classifica.

Akragas-Mazarese 2-1

Dolce Onorio Marsala-Casteltermini (rinviata per Covid)

Enna-Canicattì (rinviata per Covid)

Mazara-Monreale 3-1

Nissa-Cus Palermo 0-0

Oratorio San Ciro e Giorgio - Castellammare 3-1

Parmonval-Pro Favara 0-2 (giocata ieri)

La classifica

Canicattì 61 **; Akragas 56; Misilmeri 50*; Pro Favara 48, Mazarese 44*; Enna 43**, Marineo 43; Sciacca 42; Nissa 38***; Mazara 35; Parmonval, Castellammare 34*; Casteltermini **, Monreale** 12; Marsala 11 ***, Cus 9.

*** tre partite in meno

** due partite in meno

* una partita in meno