Resuttana San Lorenzo: Aurelio Lo Bianco non è più il direttore sportivo del club

Per la prossima stagione in Eccellenza il Resuttana San Lorenzo ripartirà da una nuova direzione sportiva. Aurelio Lo Bianco, che aveva costruito le squadre che hanno portato il club al doppio salto dalla Prima Categoria al massimo livello regionale, non sarà più il ds del club nerorosa. A comunicarlo ufficialmente è stata la società palermitana con un breve comunicato certificando definitivamente quello che il ds aveva reso già noto sul proprio profilo Facebook con un post di commiato: "Aurelio Lo Bianco non è più il Direttore Sportivo del Resuttana San Lorenzo - si legge - ad Aurelio va il ringraziamento per il lavoro svolto ed un in bocca al lupo per il suo futuro. Presto vi sveleremo delle importanti novità riguardanti il quadro dirigenziale per la prossima stagione ed il nome del prossimo Direttore Sportivo".