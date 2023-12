Eccellenza girone A, quindicesima giornata: goleada dell’Athletic Club a Mazara, il Geraci pareggia a Sciacca

Si è conclusa la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A: il girone d’andata va in archivio con la Nissa sempre più capolista. La formazione di Terranova, nell’anticipo di ieri, ha battuto l’Aspra 2-1 in trasferta. Insegue la Pro Favara, oggi all’ottavo successo su otto trasferte: la formazione di Catalano non stecca mai lontano dal Bruccoleri. Il Geraci strappa un buon punto al Gurrera di Sciacca, pari a reti bianche tra Marineo e Misilmeri. Il Casteldaccia batte al Fiorilli il Mazara 46.

Di seguito, nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Aspra-Nissa 1-2 giocata ieri

A Bagheria la Nissa conferma l'ottimo momento e batte 2-1 l'Aspra. Sotto una piogga battente e un grande vento, gli ospiti si portano subito avanti dopo otto minuti: Gueye finalizza una bella azione sull'out di sinistra, battendo con un piazzato il portiere avversario. Agudiak impegna poco dopo Di Salvo, bel colpo di testa e parata decisiva del portiere dell'Aspra. Poco prima della fine del primo tempo i palermitani subiscono il raddoppio nisseno: è il toro Agudiak a ribadire in rete, dopo un'iniziale respinta di Di Salvo sulla prima conclusione dell'argentino. Ma ad un passo dalla fine della prima frazione l'Aspra accorcia le distanze: direttamente da calcio d'angolo calcia forte Costantino, Elezaj trattiene in due tempi ma secondo il direttore di gara la palla ha oltrepassato la linea di porta. Dalle immagini di Wesport, in realtà, il portiere ex Akragas sembra aver effettuato un salvataggio regolare. Nella ripresa diverse occasioni per la Nissa ma il risultato non cambia.

Accademia Trapani-Pro Favara 0-1

Ottava vittoria in trasferta su otto partite: la Pro Favara si conferma l'unica squadra in Eccellenza ad ottenuto "bottino pieno" lontano dal Bruccoleri e termina il girone d'andata al secondo posto, rimanendo in scia della Nissa. Ai ragazzi di Gaetano Catalano, contro l'Accademia Trapani, basta un gol di Lucarelli nel primo tempo: tre punti importanti che confermano il buon momento e aumentano l'autostima del gruppo. Un'altra nota positiva arriva dal reparto arretrato: la porta è inviolata da 345'.

Casteldaccia-Mazara 46 1-0

Il Casteldaccia batte al Fiorilli la terza forza del campionato, grazie ad una prova grintosa e d'orgoglio. Primo tempo equilibrato con due squadre che si affrontano a viso aperto, ma ad avere la meglio sono le due difese. L’occasione più nitida ce l’ha il Mazara con Moudou che impegna Randazzo, bravo a mettere in angolo. Risponde Monti per i padroni di casa, con un mancino ben controllato da Keba. Nella ripresa tre nitide occasioni per i mazaresi, bravo il debuttante Randazzo a neutralizzare le conclusioni. Al 63’ calcio di punizione per il Casteldaccia: Monti è lesto sulla ribattuta avversaria e fa 1-0 per i ragazzi di Mineo. I granata potrebbero raddoppiare in contropiede con Alfano e Mazzamuto, ma nel finale il Mazara sfiora il pari: è Prestigiacomo a salvare il Casteldaccia con un grande intervento difensivo.

Folgore Castelvetrano-Fulgatore 1-1

Supergiovane Castelbuono-Castellammare 2-0

Vittoria e sorpasso sul Castellammare per la Supergiovane Castelbuono, che chiude il girone d'andata al quarto posto. Pennisi e Altieri regalano tre punti preziosi al Castelbuono.

Unitas Sciacca-Geraci 1-1

Un pari chiude il girone di andata dell'Unitas Sciacca: al Gurrera i padroni di casa terminano il match contro il Geraci sul punteggio di 1-1. Rimasti in 10 dal 23' per l'espulsione di Di Perna (fallo giudicato da ultimo uomo dall'arbitro) i ragazzi di Gandolfo erano riusciti a portarsi in vantaggio al 28' con Baldeh, abile a finalizzare dopo una bella combinazione con Seckan. Il Geraci, però, ha pareggiato al 37' con un tiro da lontano di Gonzalez che ha sorpreso Grotta. Con coraggio lo Sciacca ha proseguito la partita cercando il nuovo vantaggio e rischiando qualcosa, ma il risultato non è cambiato. Bel secondo tempo al Gurrera, gradevole e divertente, con entrambe le squadre alla ricerca della vittoria.

Mazara-Athletic Club Palermo 0-7

Goleada nerorosa a Mazara: l'Athletic Club Palermo rifila addirittura 7 reti alla penultima squadra in classifica. Tripletta di Manfrè, doppietta di Caronia e reti finali di Mustacciolo e Fricano.

Marineo-Misilmeri 0-0

La classifica

Nissa 43

Pro Favara 37

Mazara 46 33

Supergiovane Castelbuono 24

Castellammare Calcio 22

Athletic Club Palermo 22

Unitas Sciacca 20

Geraci 19

Folgore Castelvetrano 17

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 17

Casteldaccia 17

Don Carlo Misilmeri 16

Accademia Trapani 15

Fulgatore 10

Mazara 8

Aspra 7