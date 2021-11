La Parmonval ci ripensa: non ci sarà il ritiro dal campionato di Eccellenza

Alla fine non ci sarà più nessun ritiro dal campionato: dopo l'annuncio di ieri la Parmonval ha fatto dietrofront comunicando invece che proseguirà il suo impegno nel girone A di Eccellenza Sicilia. La decisione è stata presa dalla società di Mondello dopo l'incontro con il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana, richiesto a seguito degli episodi arbitrali che avevano scatenato il malcontento della squadra"

A comunicarlo è stato il club biancazzurro in una nota diramata sui canali social: "Con la presente si comunica che - si legge - in data odierna si è svolto un lungo e proficuo incontro presso i locali della Figc tra i vertici della società Parmonval ed il presidente Sandro Morgana, alla presenza della segreteria Wanda Costantino. Nell’occasione il presidente Morgana ha mostrato grande disponibilità per l’individuazione di immediate soluzioni alle problematiche sollevate dai dirigenti della nostra società. Ed a riprova di ciò è stato già fissato un imminente incontro con il presidente regionale dell’Aia Cristina Anastasi. Alla luce di ciò, a conclusione di un’ennesima riunione societaria, si è deciso all’unanimità di revocare la decisione adottata in precedenza e di proseguire, con rinnovato entusiasmo e vigore, la partecipazione al campionato di Eccellenza girone A".