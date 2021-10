Parmonval, si dimette l'allenatore Giuseppe Rinaudo

Cambia l'allenatore in casa Parmonval. Il tecnico della società biancazzurra Giuseppe Rinaudo ha infatti rassegnato le dimissioni dall'incarico a meno di un anno e mezzo dal suo arrivo avvenuto nel giugno 2020. Dall'inizio di questo girone A del campionato di Eccellenza quella della Parmonval è la terza panchina in cui si registra un avvicendamento dopo quelle di Don Carlo Misilmeri e Pro Favara.

A rendere note le dimissioni di Rinuado è stata la stessa Parmonval con un comunicato ufficiale a firma del presidente del club Aristide Tamajo nel quale ringrazia il tecnico: L' ASD Parmonval comunica - si legge - di aver accettato le dimissioni dall´incarico di responsabile tecnico della prima squadra di Mister Giuseppe Rinaudo . Scevri da ogni formale retorica, la Parmonval , rivolge un sentito e sincero ringraziamento a "Beppe" , per il suo prezioso lavoro svolto con serietà e professionalità durante la sua permanenza alla guida della prima squadra e ancora, per la dedizione tangibile per essere riuscito a valorizzare tanti giovani oltre al prezioso contributo al fine di un' ulteriore crescita dei nostri colori sociali. Consapevole che il " mondo del calcio " - a conclusione del comunicato - è fatto anche di questi accadimenti e che la parola "addio " non ha ragione di esistere, augura a Beppe Rinaudo, i più sentiti ringraziamenti e le migliori fortune per il suo futuro sportivo e professionale".

A cinque giorni dallo scontro diretto per la salvezza nel derby palermitano contro il Cus la società di Mondello è chiamata a trovare un sostituto che possa portare la squadra al raggiungimento dell'obiettivo.