Parmonval, il portiere Mortillaro: "Qui si respira calcio, importante partire bene in coppa"

Dopo l'infortunio grave al ginocchio di Ciccio Tarantino (che ne avrà a lungo, forse per tutta la stagione) la Parmonval ha scelto di ingaggiare l'ex portiere del Cus Alessandro Mortillaro, chiamato a sostituire uno dei simboli della squadra. L'ex estremo difensore del Cus ha espresso sui canali ufficiali della società le sue prime considerazioni su questa nuova avventura.

In prima battuta Mortillaro ha parlato del suo impatto con la nuova realtà: "Arrivare alla Parmonval non può che essere stimolante - ha affermato - qui si respira calci. Sono arrivato dopo due settimane dall'inizio della preparazione, avendo cominciato con il Cus Palermo ma ho trovato un gruppo coeso e affiatato che fin dal rimo giorno mi ha fatto sentire a casa.

Mortillaro ha poi parlato del primo impegno ufficiale della stagione, la sfida contro il Casteldaccia in Coppa Italia d'Eccellenza, con la gara d'andata in programma sabato al Lo Monaco: "Cominciare bene in coppa è importante - ha concluso - sia per il morale sia per capire la nostra condizione. Infine, cosa più importante, passare il turno. Incontreremo un avversario ostico, una neopromossa che vuole dimostrare anche qui, niente sarà dato per scontato dalla prima all'ultima gara.

Nel frattempo la società di Mondello continua a essere attiva sul mercato, dove ha ufficializzato due innesti: il difensore classe 2001 Samuele Di Maria (ex Marineo e Cus Palermo) e il portiere under del 2005 Carlo Mannino.