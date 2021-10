Classe 1991, Carioto è uno degli attaccanti di maggiore esperienza del campionato di Eccellenza, categoria nella quale ha militato per quasi tutta la sua carriera vestendo tra le altre le maglie di Kamarat, Dattilo, Licata e Paternò, vincendo con quest'ultima squadra il campionato due stagioni fa.

La Parmonval mette a segno un grande colpo per il reparto avanzato. La società biancazzurra ha infatti comunicato il tesseramento dell'attaccante Davide Carioto, che aveva iniziato la stagione con la maglia del Pro Favara. Per la punta palermitana, campione d'Italia nel 2009 con la Primavera del Palermo allenata da Pergolizzi, si tratta di un ritorno, avendo militato nella società biancazzurra nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016.

Colpo in attacco per la Parmonval: Davide Carioto torna in biancazzurro