Verso Parmonval-Marsala, Rinaudo: "Partita insidiosa ma possiamo farcela"

Dopo il pareggio a Marineo contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio la Parmonval torna in campo tra le mura amiche del Lo Monaco per affrontare la Dolce Onorio Marsala. Il tecnico della società di Mondello Giuseppe Rinaudo ha fatto il punto della situazione in vista dell'incontro in programma sabato pomeriggio.

In un'intervista rilasciata sulla pagina FB della società Rinaudo ha parlato degli avversari del prossimo turno: "Sarà una partita insidiosa e da non sottovalutare, si parte da zero a zero se resteremo concentrati e lotteremo su ogni pallone sono sicuro che riusciremo a portarla in porto. Speriamo di potere regalare la prima gioia di una vittoria ai nostri tifosi, ma anche ai nostri dirigenti ed a noi stessi".

Il tecnico ha fatto poi il punto sulla situazione infortuni: "Presto avremo la rosa al completo e poi ci prenderemo qualche soddisfazione. Sono tornati finalmente disponibili Caronia, Morello e Calandra, per Rappa il rientro è imminente". L'allenatore biancazzurro ha speso poi buone parole sull'inizio di stagione di Gioacchino Serio: "Serio è un giocatore importante per la categoria in queste prime partite sta dimostrando il suo valore ma sono sicuro che crescerà ancora". Rinaudo ha parlato della condizione generale della squadra: "Stiamo lavorando e più lo facciamo più entriamo in sintonia.