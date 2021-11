Eccellenza: Parmonval, ingaggiato il portiere Antonino Ilardi

Dopo l'infortunio di Tarantino, in recupero dopo l'intervento subito per la frattura dell'ulna rimediata nella trasferta di Mazara e la squalifica di Brocco per l'espulsione ricevuta nel derby contro il Cus, la Parmonval è corsa ai ripari ufficializzando l'ingaggio del portiere Antonino Ilardi.

Classe 1988, Ilardi arriva dallo Sporting Termini e rappresenta un profilo di comprovata esperienza in Eccellenza, categoria nella quale ha militato per la maggior parte della sua carriera, vestendo le maglie di Raffadali, Comiso, Capo D'Orlando, Kamarat, Castelbuonese, Mussomeli e Monreale.

Per l'estremo difensore palermitano, che ha giocato anche in Serie D con il Comiso e la compagine abruzzese del Morro d'Oro, si tratta di un ritorno: Ilardi aveva infatti già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2015/2016 giocando tre partite prima del trasferimento a Mussomeli.