Parmonval ai nastri di partenza, Aprile: "Stiamo lavorando, siamo un cantiere aperto ma c'è tempo"

Prosegue la preparazione della Parmonval in vista del campionato di Eccellenza, il quindicesimo consecutivo per la squadra di Mondello. Il club biancazzurro di recente ha perso per infortunio il portiere Ciccio Tarantino, uomo cardine della squadra che ne avrà per molto tempo: il suo posto è stato preso dall'ex Cus Mortillaro, che l'anno scorso fu capace di parare due rigori in un minuto a Benny Iraci nella sfida contro il Canicattì.

La squadra sabato giocherà in amichevole contro il Città di Carini (impegnato nel girone A di Promozione): una tappa di preparazione in vista della prima partita ufficiale della stagione, in programma sabato 27 agosto contro il Casteldaccia in Coppa Italia. Il tecnico Marco Aprile sui canali ufficiali della società ha fatto il punto della situazione dal campo al mercato.

In prima battuta Aprile ha parlato dello status attuale della squadra : "Siamo un cantiere aperto, stiamo lavorando - ha affermato - abbiamo cambiato qualcosa, perdendo qualche elemento per scelte personali, cosa che ci dispiace. Sono contento di quanto fatto dalla società sino ad ora con i nuovi arrivi ma per forza di cose dobbiamo cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso, faccio l'esempio di Morello uno oltre che grandi qualità umane aveva doti tecniche importanti e un ruolo particolare. Abbiamo fatto degli stage in cui abbiamo preso giovani interessanti che vanno inseriti perché sono 2004 e 2005 che non hanno fatto mai campionato di Eccellenza. Stiamo lavorando, abbiamo ancora un po' di tempo".

Il tecnico biancazzurro ha parlato anche dei nuovi innesti arrivati in squadra e delle prospettive di mercato: "Purtroppo abbiamo perso Ciccio Tarantino, che aspettiamo a braccia aperte. Per sostituirlo abbiamo scelto Mortillaro che in questi anni ha dimostrato di essere un ragazzo serio ed un ottimo portiere, siamo contenti di averlo qui. Stassi e Cardinale sono due pedine che ci daranno una grossa mano: sono giovani ma anche di esperienza perché conoscono bene la categoria. Mi auguro che non sia finita qui e che la società riesca a fare ancora qualcosa: parliamo ogni giorno col presidente e i dirigenti per cercare di perfezionare questa rosa".

A proposito di mercato il club ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo under: si tratta del difensore classe 2005 Samuele Cinà. Centrale dalla stazza imponente (196 cm per 94 kg) il giocatore è stato aggregato alla prima squadra dopo aver ben impressionato nei vari stage.