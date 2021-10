Eccellenza, Parmonval: il nuovo allenatore è Marco Aprile

Dopo le dimissioni di Giuseppe Rinaudo la Parmonval ha rotto subito gli indugi annunciando ufficialmente la nuova guida tecnica. La società biancazzurra ha infatti annunciato sui propri canali social l'ingaggio dell'allenatore palermitano Marco Aprile.

Classe 1976, Aprile pur essendo relativamente giovane ha un'esperienza importante in Eccellenza, categoria in cui ha allenato per anni con realtà come Kamarat e Mussomeli. Il tecnico torna così ad allenare nel territorio palermitano dopo le esperienze con Sporting Arenella, Terrasini, Palermitana e Casteldaccia